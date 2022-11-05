ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يعبر دبا الفجيرة.. والشارقة يقتنص فوزا ثمينا من الظفرة
حقق فريق الوحدة فوزا ثمينا على حساب نظيره دبا الفجيرة، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين.
وسجل ثلاثية الوحدة جواو بيدرو (هدفين) في الدقيقتين 35 و66، وإسماعيل مطر مع الدقيقة 87.
ولعب فريق الوحدة منقوصا من لاعبه فارس جمعة، الذي حصل على الكارت الأحمر والطرد في الدقيقة الـ11 من عمر المباراة.
كما تعرض خالد عبدالله، لاعب دبا، للطرد في الدقيقة 82 بعد محاولته عرقلة جواو بيدرو.
بهذه النتيجة، وصل الوحدة للنقطة الـ19 ليقفز إلى صدارة جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بفارق الأهداف حيث يأتي خلفه الشارقة (19 نقطة)، فيما توقف رصيد دبا الفجيرة عند نقطة واحدة يحتل بها المركز الـ14 والأخير في الجدول.
وفي مباراة أخرى، اقتنص فريق الشارقة فوزا قاتلا من أنياب نظيره الظفرة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما، يوم السبت، على استاد حمدان بن زايد بنادي الظفرة.
وسجل هدف الشارقة كايو لوكاس فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 87.
بهذه النتيجة، وصل رصيد الشارقة إلى النقطة الـ 19 محتلا المركز الثاني بفارق الأهداف عن الوحدة، فيما توقف رصيد الظفرة عند النقطة الرابعة في المركز الـ13.