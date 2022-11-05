ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. الوحدة يعبر دبا الفجيرة.. والشارقة يقتنص فوزا ثمينا من الظفرة

حقق فريق الوحدة فوزا ثمينا على حساب نظيره دبا الفجيرة، بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل ثلاثية الوحدة جواو بيدرو (هدفين) في الدقيقتين 35 و66، وإسماعيل مطر مع الدقيقة 87.

ولعب فريق الوحدة منقوصا من لاعبه فارس جمعة، الذي حصل على الكارت الأحمر والطرد في الدقيقة الـ11 من عمر المباراة.

كما تعرض خالد عبدالله، لاعب دبا، للطرد في الدقيقة 82 بعد محاولته عرقلة جواو بيدرو.