ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي يهزم الجزيرة.. والنصر يعبر بني ياس (فيديو)

حقق شباب الأهلي دبي انتصارا ثمينا على حساب الجزيرة، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من عمر خربين ويحيى الغساني وفيدريكو كارتابيا من ضربة جزاء، في الدقائق 47 و71 و84.

فيما سجل ثنائية الجزيرة علي مبخوت (ركلة جزاء)، ومامادو كوليبالي، في الدقيقتين 19 و31.

بهذه النتيجة، وصل رصيد شباب الأهلي للنقطة 42 في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد الجزيرة عند 33 نقطة في المركز السادس.