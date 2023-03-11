ترتيب دوري أدنوك.. شباب الأهلي يهزم الجزيرة.. والنصر يعبر بني ياس (فيديو)
وصل رصيد شباب الأهلي للنقطة 42 في صدارة جدول الترتيب.
حقق شباب الأهلي دبي انتصارا ثمينا على حساب الجزيرة، بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ19 لدوري أدنوك للمحترفين.
وسجل أهداف شباب الأهلي كل من عمر خربين ويحيى الغساني وفيدريكو كارتابيا من ضربة جزاء، في الدقائق 47 و71 و84.
فيما سجل ثنائية الجزيرة علي مبخوت (ركلة جزاء)، ومامادو كوليبالي، في الدقيقتين 19 و31.
بهذه النتيجة، وصل رصيد شباب الأهلي للنقطة 42 في صدارة جدول الترتيب، وتوقف رصيد الجزيرة عند 33 نقطة في المركز السادس.
وفي مباراة أخرى في الجولة ذاتها، فاز النصر على نظيره بني ياس، بهدف دون رد.
سجل هدف المباراة الوحيد أنطونيو خوسي دي كارفالهو من ضربة جزاء في الدقيقة 76.
بهذه النتيجة، وصل رصيد النصر للنقطة 17 محتلا المركز الـ12، وتوقف رصيد بني ياس عند النقطة 19 في المركز العاشر.