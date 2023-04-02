ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. شباب الأهلي يتعادل مع العين ويعزز صدارته
تعادل فريق العين مع نظيره شباب الأهلي دبي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين.
وتقدم شباب الأهلي عن طريق غيلهيرمي داسيلفا في الدقيقة 68، وتعادل للعين لابا كودجو في الدقيقة 80.
بهذه النتيجة، عزز شباب الأهلي صدارته جدول ترتيب الدوري، بوصوله إلى 46 نقطة، مع بقاء 5 جولات على النهاية، فيما رفع العين رصيده إلى 41 نقطة، في المركز الثاني.
وفي مباراة أخرى، فاز الجزيرة على نظيره الوصل، بنتيجة (2-1).
سجل ثنائية الجزيرة علي مبخوت وأشرف بن شرقي، في الدقيقتين 62 و80 على الترتيب، فيما سجل هدف الوصل علي صالح في الدقيقة الأولى من المباراة.
ووصل رصيد الجزيرة للنقطة 37 محتلا المركز السادس، وتوقف رصيد الوصل عند النقطة 40 في المركز الرابع.
وفي مباراة ثالثة، فاز بني ياس على نظيره الظفرة، بنتيجة (4-2).
وسجل رباعية بني ياس، حسن المحرمي وأوبا نغيت وفواز عوانة وسهيل النوبي، في الدقائق 62 و64 و68 و69، فيما سجل ثنائي الظفرة حسن المحرمي (هدف في مرماه) وعلي عيد في الدقيقتين 36 و96.
بهذه النتيجة، وصل بني ياس للنقطة 22 في المركز التاسع، وتوقف رصيد الظفرة عند النقطة الثامنة في المركز الـ16 والأخير.