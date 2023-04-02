ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. شباب الأهلي يتعادل مع العين ويعزز صدارته

تعادل فريق العين مع نظيره شباب الأهلي دبي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ21 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم شباب الأهلي عن طريق غيلهيرمي داسيلفا في الدقيقة 68، وتعادل للعين لابا كودجو في الدقيقة 80.

بهذه النتيجة، عزز شباب الأهلي صدارته جدول ترتيب الدوري، بوصوله إلى 46 نقطة، مع بقاء 5 جولات على النهاية، فيما رفع العين رصيده إلى 41 نقطة، في المركز الثاني.