الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب الأهلي دبي ضد العين في دوري أدنوك
تنطلق اليوم السبت منافسات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين بإقامة 4 مواجهات قوية على رأسها اللقاء المرتقب بين شباب الأهلي دبي وضيفه العين.
ويلعب الجزيرة ضد الوصل في مواجهة مثيرة، كما يستضيف خورفكان منافسه دبا الفجيرة، ويلعب اتحاد كلباء مع ضيفه النصر.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة شباب الأهلي دبي ضد العين في دوري أدنوك، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
يستضيف ملعب (راشد) المواجهة التي تجمع بين شباب الأهلي دبي وضيفه العين الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق فارس عوض، كما تنقل عبر قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق أحمد الشحي.
ترتيب الفريقين
يحتل شباب الأهلي دبي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 13 نقطة.
وحقق الفريق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى هزيمتين، وسجل الفريق 9 أهداف وتلقى 8 أهداف.
ويحتل العين المركز الثالث برصيد 13 نقطة، وحقق الفريق 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى خسارتين.
وسجل العين في الدوري 19 هدفا وتلقى 7 أهداف في شباكه خلال اللقاءات الماضية بالدوري.
وتقابل الفريقان في نهائي كأس الرابطة يوم 4 مايو الماضي وتعادلا بنتيجة 2-2 ثم فاز العين بركلات الترجيح.
وكان آخر انتصار من نصيب شباب الأهلي دبي على حساب العين يوم 5 فبراير 2021 بنتيجة 4/1.
أسلحة شباب الأهلي دبي
يتطلع شباب الأهلي دبي لتحقيق الفوز على حساب العين وضرب عدة عصافير بحجر واحد أولها اكتساب الثقة بعد انتقادات واسعة واجهها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.
ويسعى الفرسان أيضا للمنافسة بقوة على صدارة الترتيب التي يعتليها حاليا فريق الشارقة برصيد 16 نقطة بخلاف أن شباب الأهلي دبي يأمل كسر تفوق العين في اللقاءات الأخيرة.
وقال جارديم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة تجمع بين فريقين كبيرين لهما تاريخ طويل وأوراق مميزة موضحا أنه يحترم العين ولكن فريقه يلعب بكل قوة في جميع اللقاءات.
وأضاف:" لدينا طموح كبير في الموسم الحالي، والخسارة لن تحبطنا ولكننا نتطلع لتحقيق الانتصار".
ويغيب عن صفوف شباب الأهلي دبي اللاعب إيغور خيسوس، ويعتمد جارديم على تشكيلة تضم حارس المرمى حسن حمزة، وأمامه الرباعي محمد مرزوق وجايسون دينايير وعبدالعزيز هيكل وبدر ناصر في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أحمد نور الله وبجواره فيدريكو كارتابيا وعزيز جانييف، مع ثلاثي خط الهجوم حارب عبدالله ويوري سيزار وعمر خريبين.
أوراق العين
يأمل العين حصد النقاط الثلاث خارج دياره كما أن الزعيم يسعى للمنافسة بقوة في صراع الصدارة.
وقال الأوكراني سيرجي ريبروف المدير الفني لفريق العين في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إنه يدرك جيدا مدى قوة المباراة ومساعي شباب الأهلي دبي للفوز ولكنه سيعمل بكل قوة لتحقيق الفوز.
وأضاف: "الفوز على النصر بالجولة الماضية يعزز قدرات الفريق قبل لقاء شباب الأهلي دبي، وسنعمل على تحقيق الفوز خارج ملعبنا".
ويغيب عن صفوف العين اللاعب دانيلو أربوليدا، ويعتمد المدرب سيرجي ريبروف على تشكيلة تضم حارس المرمى خالد عيسى، وأمامه كوامي كويدو ورافائيل بيريرا وبندر الأحبابي وإيريك جورجينيس في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط يحيى نادر وبجواره ماتياس بالاسيوس وأندريه يارمولينكو، مع ثلاثي خط الهجوم كايو كانيدو وسفيان رحيمي ولابا كودجو.
وقال طارق العشري، مدرب الشعب الأسبق، لشبكة "إرم نيوز" إن مواجهة شباب الأهلي دبي والعين بمثابة كلاسيكو للكرة الإماراتية.
وأوضح أن شباب الأهلي دبي لديه العديد من القدرات الجماعية مع مدربه جارديم مؤكدا أن ريبروف يملك عناصر مميزة على رأسها رحيمي أخطر لاعبي العين بجانب لابا كودجو الهداف.