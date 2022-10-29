الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة شباب الأهلي دبي ضد العين في دوري أدنوك

وكان آخر انتصار من نصيب شباب الأهلي دبي على حساب العين يوم 5 فبراير 2021 بنتيجة 4/1.

أسلحة شباب الأهلي دبي

يتطلع شباب الأهلي دبي لتحقيق الفوز على حساب العين وضرب عدة عصافير بحجر واحد أولها اكتساب الثقة بعد انتقادات واسعة واجهها المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ويسعى الفرسان أيضا للمنافسة بقوة على صدارة الترتيب التي يعتليها حاليا فريق الشارقة برصيد 16 نقطة بخلاف أن شباب الأهلي دبي يأمل كسر تفوق العين في اللقاءات الأخيرة.

وقال جارديم في المؤتمر الصحفي قبل المباراة إن المواجهة تجمع بين فريقين كبيرين لهما تاريخ طويل وأوراق مميزة موضحا أنه يحترم العين ولكن فريقه يلعب بكل قوة في جميع اللقاءات.