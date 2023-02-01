عبدالله ناصر الجنيبي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم
فاز عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة الإماراتي ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.
وحصد عبدالله ناصر الجنيبي 37 صوتاً، بجانب عبدالله الشاهين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
وأقيمت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة انتخابات الاتحاد الآسيوي، حيث فاز سلمان بن إبراهيم آل خليفة بولاية ثانية بالتزكية حتى عام 2027.
وفاز بالمقاعد الآسيوية في مجلس الفيفا، 5 من رؤساء الاتحادات المحلية في القارة الصفراء، هم: الياباني كوزو تاشميا (39 صوتا)، الماليزي حاجي محمد أمين (30 صوتا)، الفلبيني ماريانو أرينتا (34 صوتا)، القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني (40 صوتا)، والسعودي ياسر المسحل (35 صوتا).
وفازت الفلسطينية سوزان الشلبي بعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (بالتزكية) عن منطقة الغرب.
كما انتخبت محفوظة اختر من بنغلاديش عن منطقة جنوب آسيا، وكانيا كيماني من لاوس عن منطقة الآسيان.