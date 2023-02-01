عبدالله ناصر الجنيبي يفوز بعضوية المكتب التنفيذي بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم

فاز عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة الإماراتي ورئيس رابطة المحترفين الإماراتية، بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وحصد عبدالله ناصر الجنيبي 37 صوتاً، بجانب عبدالله الشاهين، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم.

وأقيمت صباح اليوم الأربعاء في العاصمة البحرينية المنامة انتخابات الاتحاد الآسيوي، حيث فاز سلمان بن إبراهيم آل خليفة بولاية ثانية بالتزكية حتى عام 2027.