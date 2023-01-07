أهداف مباراة الإمارات والبحرين في خليجي 25 (فيديو)
تقدم منتخب البحرين بهدف أول في شباك الإمارات، في المباراة التي تجمع المنتخبين، يوم السبت، على ملعب "الميناء" في الجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها العراق.
وجاء الهدف الأول للبحرين في الدقيقة 60 عن طريق كميل حسان الأسود من تصويبة رائعة.
وفي الدقيقة 77 أضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني لمنتخب البحرين من تصويبة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك "الأبيض".
تاريخ المواجهات
يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي البحرين والإمارات كان آخرها، يوم 16 نوفمبر 2020، وفاز منتخب البحرين بنتيجة 3/1.
وتقابل المنتخبان من قبل في بطولة كأس الخليج 16 مرة فاز خلالها منتخب الإمارات في 7 لقاءات مقابل 6 انتصارات للبحرين و3 تعادلات.
وبدأت مواجهات المنتخبين في بطولات كأس الخليج في نسخة 1974 وانتهت بفوز الإمارات بنتيجة 4/0، كما فاز منتخب البحرين بنتيجة 3/2 في نسخة خليجي 1976، ثم فاز منتخب البحرين بنتيجة 3/0 في نسخة 1979، كما تغلب البحرين بنتيجة 3/2 في نسخة 1983.
وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في نسخة 1984، ثم فاز منتخب الإمارات بنتيجة 3/1 في نسخة 1986، وأيضًا تغلب بنتيجة 2/0 في نسخة 1988، وتغلب منتخب البحرين بنتيجة 1/0 في نسخة 1990.
وانطلقت البطولة بتعادل منتخبي عُمان والعراق دون أهداف، كما فاز منتخب السعودية على حساب اليمن بنتيجة 2/0.