أهداف مباراة الإمارات والبحرين في خليجي 25 (فيديو)

تاريخ المواجهات

يشهد التاريخ على العديد من المواجهات بين منتخبي البحرين والإمارات كان آخرها، يوم 16 نوفمبر 2020، وفاز منتخب البحرين بنتيجة 3/1.

وتقابل المنتخبان من قبل في بطولة كأس الخليج 16 مرة فاز خلالها منتخب الإمارات في 7 لقاءات مقابل 6 انتصارات للبحرين و3 تعادلات.

وبدأت مواجهات المنتخبين في بطولات كأس الخليج في نسخة 1974 وانتهت بفوز الإمارات بنتيجة 4/0، كما فاز منتخب البحرين بنتيجة 3/2 في نسخة خليجي 1976، ثم فاز منتخب البحرين بنتيجة 3/0 في نسخة 1979، كما تغلب البحرين بنتيجة 3/2 في نسخة 1983.

وتعادل المنتخبان بنتيجة 1/1 في نسخة 1984، ثم فاز منتخب الإمارات بنتيجة 3/1 في نسخة 1986، وأيضًا تغلب بنتيجة 2/0 في نسخة 1988، وتغلب منتخب البحرين بنتيجة 1/0 في نسخة 1990.

وانطلقت البطولة بتعادل منتخبي عُمان والعراق دون أهداف، كما فاز منتخب السعودية على حساب اليمن بنتيجة 2/0.