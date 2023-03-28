المنتخب الإماراتي يهزم تايلاند وديا (فيديو)
حقق المنتخب الإماراتي الفوز على حساب نظيره التايلاندي بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد آل نهيان بنادي الوحدة.
وسجل هدف منتخب الإمارات الأول حارب عبدالله من رأسية رائعة في الدقيقة 54 من الشوط الأول.
وأضاف الهدف الثاني عبد السلام محمد في الدقيقة 78 بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء.
وتعد هذه المباراة الودية الثانية التي يخوضها المنتخب الإماراتي خلال معسكره الحالي، بعدما كان قد واجه نظيره منتخب طاجيكستان السبت الماضي، وانتهى اللقاء بالتعادل دون أهداف.
وتأتي هذه التجارب الودية والمعسكر الإعدادي الحالي في إطار الاستعدادات للاستحقاقات الخارجية المقبلة، أبرزها نهائيات كأس آسيا 2023، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وكان آخر لقاء جمع بين منتخبي الإمارات وتايلاند انتهى بفوز الإمارات 3-1، وكان ذلك ضمن الجولة السابعة للمجموعة السابعة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.
ويعد المعسكر الحالي في أبوظبي أول تجمع للمنتخب الإماراتي منذ مشاركته الأخيرة في "خليجي 25"، التي أقيمت في مدينة البصرة العراقية في ديسمبر الماضي، وودع "الأبيض" منافساتها منذ الدور الأول، بعدما حل في المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثانية.