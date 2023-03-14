علي مبخوت يعود لقائمة منتخب الإمارات استعدادا لمباراتي طاجيكستان وتايلاند
أعلن رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات، عن قائمة اللاعبين الذين يستعدون للتجمع المقبل، الذي سيُقام في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 28 مارس الجاري، حيث يخوض الأبيض مباراتين وديتين أمام طاجيكستان يوم 25 وتايلاند يوم 28 في استاد آل نهيان بنادي الوحدة .
ويعد المعسكر هو الأول للمنتخب الإماراتي عقب مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي التي أقيمت في العراق، وودع "الأبيض" منافستها من الدور الأول بعدما حل في المركز الأخير في ترتيب مجموعته.
وشهدت القائمة عودة علي مبخوت، نجم الجزيرة، الذي أثار استبعاده الفترة الماضية جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، إذ يعد أبرز لاعبي بطولة دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحل في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإماراتي برصيد 18 هدفا، خلف مهاجم العين لابا كودجو الذي يتصدر الترتيب برصيد 21 هدفا.
وشهدت مباراة الإمارات أمام الأرجنتين الودية في نوفمبر الماضي آخر ظهور لمبخوت في القائمة الأساسية للمنتخب، فيما تواجد بعدها في دكة البدلاء خلال مباراة المنتخب الودية أمام كازاخستان في ذات الشهر، فيما غاب عن المنتخب خلال مبارياته في كأس الخليج أمام البحرين والكويت وقطر.
وكان رودولفو أروابارينا قد اختار مبخوت ضمن القائمة الموسعة لكأس الخليج التي ضمت 35 لاعبا قبل أن يتم استبعاده من القائمة النهائية التي ضمت حينها 23 لاعبا.
وشهدت قائمة المنتخب الإماراتي أيضا عودة لاعب العين بندر الأحبابي، الذي غاب أيضا عن الأبيض في الفترة الماضية.
ويبدأ "الأبيض" تجمعه يوم الأحد المقبل بعد نهاية مباريات الجولة الـ20 لدوري أدنوك للمحترفين، على أن يؤدي تدريباته اليومية في ملاعب نادي أبوظبي للكريكيت.
وضمت القائمة 25 لاعباً، هم: خالد عيسى، علي خصيف، خالد السناني، شاهين عبدالرحمن، خليفة الحمادي، وليد عباس، عبدالسلام محمد، خالد الظنحاني، أحمد جميل، عبدالله إدريس، بندر الأحبابي، بلال عبدالله، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، حسين مهدي، محمد عبدالباسط، علي صالح، طحنون الزعابي، فابيو دي ليما، حارب عبدالله، يحيى الغساني، كايو كانيدو، علي مبخوت وسلطان عادل.