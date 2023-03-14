علي مبخوت يعود لقائمة منتخب الإمارات استعدادا لمباراتي طاجيكستان وتايلاند

أعلن رودولفو أروابارينا، مدرب منتخب الإمارات، عن قائمة اللاعبين الذين يستعدون للتجمع المقبل، الذي سيُقام في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 28 مارس الجاري، حيث يخوض الأبيض مباراتين وديتين أمام طاجيكستان يوم 25 وتايلاند يوم 28 في استاد آل نهيان بنادي الوحدة .

ويعد المعسكر هو الأول للمنتخب الإماراتي عقب مشاركته الأخيرة في كأس الخليج العربي التي أقيمت في العراق، وودع "الأبيض" منافستها من الدور الأول بعدما حل في المركز الأخير في ترتيب مجموعته.

وشهدت القائمة عودة علي مبخوت، نجم الجزيرة، الذي أثار استبعاده الفترة الماضية جدلا واسعا في الأوساط الرياضية، إذ يعد أبرز لاعبي بطولة دوري أدنوك للمحترفين، إذ يحل في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإماراتي برصيد 18 هدفا، خلف مهاجم العين لابا كودجو الذي يتصدر الترتيب برصيد 21 هدفا.