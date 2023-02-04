ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: شباب الأهلي يهزم دبا الفجيرة ويواصل الصدارة.. وعجمان يعبر النصر (فيديو)
اكتسح فريق شباب الأهلي دبي، نظيره دبا الفجيرة، بنتيجة (5-1)، على إستاد راشد في دبي مساء اليوم السبت، ضمن اليوم الأول من الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين.
وحافظ شباب الأهلي، على صدارة الدوري بصرف النظر عن نتائج باقي منافسيه، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، وبقي دبا الفجيرة في المركز 14 الأخير برصيد 4 نقاط.
وأحرز شباب الهلي الهدف الأول في الدقيقة 37، عن طريق مهاجمه عمر خربين، مستفيدا من فرصة انفراد لزميله يوري سيزار، وأبعدها حميد عبد الله، حارس دبا الفجيرة.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الـVAR، لوجود ضرب من مدافع دبا الفجيرة لمهاجم شباب الأهلي، وسجل منها كارتابيا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.
وأحرز خربين، الهدف الشخصي الثاني، والثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 51، بعد هجمة منظمة، وعرضية من يوري سيزار، على حدود منطقة الجزاء.
وأضاف يحيى الغساني، الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 63، بعد استلامه تمريرة عمر خربين، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الضيوف.
وخطف لاعبو دبا الفجيرة، الكرة من دفاع شباب الأهلي، ومررت إلى أيدو، ليسددها أرضية سريعة، ويسجل منها هدفا شرفيا في الدقيقة 71.
وأضاف دومبيا، خامس أهداف شباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد عرضية حارب سهيل.
عجمان يفوز برباعية على النصر
وضمن الجولة نفسها، فاز عجمان على ضيفه النصر (4-1)، على إستاد راشد بن سعيد، ورفع رصيده إلى 26 نقطة، وصعد "مؤقتا" إلى المركز السادس، وتجمد رصيد النصر عند 11 نقطة في المركز 12.
وبدأ عجمان بالتسجيل في الدقيقة السابعة، عن طريق برستيج.
وعزز عجمان تقدمه بهدف ثان في الدقيقة 25، بتمريرة من وليد أزارو، إلى علي مدن، الذي استلم الكرة، ولعبها من فوق رأس حارس النصر، أحمد شامبيه، لحظة خروجه من مرماه.
وأضاف عجمان هدفا ثالثا في الدقيقة 41، بتسديدة فراس بالعربي، بعدما ارتطمت بالأرض، وعلت حارس النصر، لتزداد صعوبة الضيوف في العودة إلى المباراة.
وقلص توزيه الفارق في الدقيقة 45، بهدف للنصر من ركلة حرة مباشرة، سددها قوية وارتطمت بدفاع عجمان، وحولت مسارها إلى الشباك.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة عجمان، بعد عرقلة لاعبه برستيج من قبل يعقوب حسن، مدافع النصر، وسددها فراس بالعربي، وسجل منها الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وألغى الحكم هدفا للنصر بداعي تسلل مسجله عادل تاعرابت في الدقيقة 66.