ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: شباب الأهلي يهزم دبا الفجيرة ويواصل الصدارة.. وعجمان يعبر النصر (فيديو)

اكتسح فريق شباب الأهلي دبي، نظيره دبا الفجيرة، بنتيجة (5-1)، على إستاد راشد في دبي مساء اليوم السبت، ضمن اليوم الأول من الجولة الـ15 لدوري أدنوك للمحترفين.

وحافظ شباب الأهلي، على صدارة الدوري بصرف النظر عن نتائج باقي منافسيه، بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة، وبقي دبا الفجيرة في المركز 14 الأخير برصيد 4 نقاط.

وأحرز شباب الهلي الهدف الأول في الدقيقة 37، عن طريق مهاجمه عمر خربين، مستفيدا من فرصة انفراد لزميله يوري سيزار، وأبعدها حميد عبد الله، حارس دبا الفجيرة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي، بعد العودة إلى تقنية الـVAR، لوجود ضرب من مدافع دبا الفجيرة لمهاجم شباب الأهلي، وسجل منها كارتابيا، الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 45.

وأحرز خربين، الهدف الشخصي الثاني، والثالث لشباب الأهلي في الدقيقة 51، بعد هجمة منظمة، وعرضية من يوري سيزار، على حدود منطقة الجزاء.

وأضاف يحيى الغساني، الهدف الرابع لشباب الأهلي في الدقيقة 63، بعد استلامه تمريرة عمر خربين، التي وضعته في مواجهة مباشرة مع حارس الضيوف.

وخطف لاعبو دبا الفجيرة، الكرة من دفاع شباب الأهلي، ومررت إلى أيدو، ليسددها أرضية سريعة، ويسجل منها هدفا شرفيا في الدقيقة 71.

وأضاف دومبيا، خامس أهداف شباب الأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد عرضية حارب سهيل.