عبدالله حمد لاعب الوحدة الإماراتي
عبدالله حمد لاعب الوحدة الإماراتي

"الانضباط" تعلن إيقاف لاعبي منتخب الإمارات محمد حسن الشامسي وعبدالله حمد 4 مباريات

اللاعبان خرجا دون إذن مسبق من معسكر المنتخب الإماراتي الأخير.
فريق التحرير
فريق التحرير

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، معاقبة لاعبي نادي الوحدة محمد حسن الشامسي، وعبدالله حمد، بالإيقاف 4 مباريات مع ناديهما وتغريمهما 200 ألف درهم لكل منهما؛ على خلفية خروجهما دون إذن مسبق من معسكر المنتخب الإماراتي الأخير الذي أقيم في أبوظبي.

وقالت اللجنة في بيان رسمي: "تابعت لجنة الانضباط النظر في طلب الإحالة الوارد لها أصولاً من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة والمتعلق بالتقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الإماراتي الأول، والذي تضمن خروج لاعبي نادي الوحدة محمد حسن الشامسي، وعبدالله حمد، من معسكر المنتخب الأول في أبوظبي دون إذن مُسبق، وقررت اللجنة إيقاف كل لاعب أربع مباريات رسمية مع ناديهما، وتغريم كل منهما "200 ألف درهم".

عبدالله حمد لاعب الوحدة الإماراتي
إحالة محمد الشامسي وعبدالله بن حمد للجنة الانضباط لخروجهما من معسكر منتخب الإمارات بدون إذن

من جهة أخرى، اطلعت اللجنة على تقرير حكم مباراة البطائح والنصر في بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وقررت إيقاف ديمبو داربوي لاعب نادي النصر مباراة واحدة وتغريمه مبلغًا وقدره "50 ألف درهم" لاعتدائه بالضرب على لاعب الفريق المنافس.

اللجنة قررت إيقاف كل لاعب أربع مباريات رسمية مع ناديهما الوحدة، وتغريم كل منهما 200 ألف درهم.
بيان لجنة الانضباط

ونظرت لجنة الانضباط المذكرات المقدمة من نادي اتحاد كلباء والمتعلقة بالشكوى المقدمة ضده والمتعلقة بمخالفته للوائح تسجيل اللاعبين، وقررت اللجنة حجز الشكوى للحكم في جلسة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 6 ديسمبر 2022.

الدوري الإماراتي

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