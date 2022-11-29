"الانضباط" تعلن إيقاف لاعبي منتخب الإمارات محمد حسن الشامسي وعبدالله حمد 4 مباريات

أعلنت لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، معاقبة لاعبي نادي الوحدة محمد حسن الشامسي، وعبدالله حمد، بالإيقاف 4 مباريات مع ناديهما وتغريمهما 200 ألف درهم لكل منهما؛ على خلفية خروجهما دون إذن مسبق من معسكر المنتخب الإماراتي الأخير الذي أقيم في أبوظبي.

وقالت اللجنة في بيان رسمي: "تابعت لجنة الانضباط النظر في طلب الإحالة الوارد لها أصولاً من لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الكرة والمتعلق بالتقرير المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الإماراتي الأول، والذي تضمن خروج لاعبي نادي الوحدة محمد حسن الشامسي، وعبدالله حمد، من معسكر المنتخب الأول في أبوظبي دون إذن مُسبق، وقررت اللجنة إيقاف كل لاعب أربع مباريات رسمية مع ناديهما، وتغريم كل منهما "200 ألف درهم".