العين الإماراتي يتوصل إلى اتفاق مبدئي لضم المدافع الكرواتي تين جيدفاج

وأهدر فريق العين، حامل لقب دوري أنوك للمحترفين، فرصة الاقتراب من المراكز الأربع الأولى بعد تعادله الإيجابي 2-2 أمام منافسه بني ياس في المباراة التي أقيمت، اليوم الثلاثاء، على إستاد هزاع بن زايد ضمن الجولة 11 من المسابقة، ليضع بذلك النقطة 18 في رصيده في المركز السابع، بينما في المقابل أضاف بني ياس النقطة 12 لرصيده في المركز العاشر.

وسجل العين الهدف الأول في الدقيقة 28، عندما خطف لابا كودجو، الكرة من مدافع بني ياس، ومررها إلى سفيان رحيمي، الذي لعبها عرضية بدوره إلى يارمولينكو، ليضعها في الشباك.

وأخطأ مدافع العين في إبعاد الكرة لتصل إلى نيكولاس خيمنيز، على حدود منطقة الجزاء، ليسددها كرة صاروخية مسجلًا هدف التعادل لبني ياس في الدقيقة 31.

وتقدم بني ياس بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 36، عن طريق رأسية لاعب العين المهدي المبارك بالخطأ في مرماه، بعد ركلة حرة جانبية لعبت عرضية على القائم القريب.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للعين بعد عرقلة أوبا، لاعب بني ياس، لبندر الأحبابي، وسددها لابا كودجو، مسجلًا هدف التعادل للعين في الدقيقة 54.