ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الشارقة يعبر البطائح.. وعجمان يتعادل مع الجزيرة (فيديو)

أحرز جورجي دجانيني هدفا في كل شوط ليمنح الشارقة الفوز 3-صفر على ضيفه البطائح بدوري أدنوك للمحترفين، مساء اليوم السبت.

وتعافى الشارقة من تراجع نتائجه في الدوري في الفترة الأخيرة، إذ حصد نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات قبل مواجهة البطائح.

ورفع الشارقة رصيده إلى 38 نقطة من 20 مباراة في المركز الخامس، لكنه يتأخر بسبع نقاط عن شباب الأهلي دبي المتصدر.

وبقي البطائح في المركز 12 وله 17 نقطة متقدما بتسع نقاط على منطقة الهبوط.

وفي وقت لاحق من اليوم، يستطيع الوصل رابع الترتيب برصيد 39 نقطة أن يكون أقرب منافسي شباب الأهلي على اللقب لو انتصر على اتحاد كلباء.

ومنح دجانيني التقدم للشارقة بشكل رائع بعد سبع دقائق من البداية، عندما استلم الكرة وسط ثلاثة مدافعين لكنه دار بها ليجد نفسه في مواجهة الحارس ويهز الشباك.

وأضاف كايو الهدف الثاني من وضع انفراد قبل أربع دقائق من الاستراحة.

واحتسب الحكم الهدف بعد تأكيد حكم الفيديو المساعد صحته.

واختتم دجانيني أهداف الشارقة بعد تمريرة من عثمان كمارا في الدقيقة 72.