رسميا.. الوحدة الإماراتي يضم أحمد رفعت من فيوتشر

أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، رسميا، التعاقد مع أحمد رفعت من فيوتشر المصري.

وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح".