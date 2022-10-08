رسميا.. الوحدة الإماراتي يضم أحمد رفعت من فيوتشر
أعلن نادي الوحدة الإماراتي، اليوم السبت، رسميا، التعاقد مع أحمد رفعت من فيوتشر المصري.
وكتب الوحدة عبر حسابه في موقع "تويتر": "تعلن شركة نادي الوحدة لكرة القدم عن إنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باستقطاب الدولي المصري أحمد رفعت، قادماً من نادي فيوتشر المصري لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وذلك في إطار مساعي النادي بتعزيز صفوف الفريق الأول وتلبية متطلبات النجاح".
وأشاد أحمد رفعت بالعمل الاحترافي خلال إتمام إجراءات التعاقد، مؤكدا سعادته بتمثل شعار العنابي، ومعلنا رغبته بالإسهام في تحقيق مزيدٍ من الإنجازات والانتصارات.
وسجل أحمد رفعت 9 أهداف في الدوري المصري الموسم المنقضي، واحتل فريقه المركز الخامس.
ويحتل الوحدة المركز العاشر في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين وحصد 4 نقاط من 4 مباريات.
ومن المقرر أن يلعب الوحدة مع النصر اليوم السبت في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، ثم مع الوحدة يوم 15 أكتوبر، قبل مواجهة الشارقة يوم 21 أكتوبر في نهائي كأس رئيس الدولة الإماراتي.