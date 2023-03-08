الإعلان عن موعد مباريات نصف نهائي كأس رئيس الإمارات
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات، بعدما اكتمل المربع الذهبي للبطولة بتأهل الشارقة والوصل، أمس الثلاثاء، وعجمان والعين، يوم الإثنين.
وتقام المباريات الأربع لنصف النهائي في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، لتوافقها مع أيام شهر رمضان.
وستكون مباراتا الذهاب يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل، ويلتقي فيها الشارقة ضيفه عجمان، على ستاد الشارقة، والوصل مع ضيفه العين، على ستاد زعبيل بدبي.
بينما تقام مباراتا الإياب يوم الجمعة 14 أبريل المقبل، ويلتقي فيها عجمان ضيفه الشارقة، على ستاد راشد بن سعيد، والعين مع الوصل، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
وتأهل الشارقة إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على الجزيرة 2-1.
بينما ضرب الوصل موعدًا مع العين في نصف النهائي بعد أن تخطى بني ياس بثنائية دون رد.
كما حقق عجمان تأهلًا تاريخيًا إلى نصف النهائي للمرة الأولى في عصر الاحتراف، بفوزه على البطائح 2-1، فيما تأهل العين عبر فوزه على مضيفه شباب الأهلي 2-0 على استاد راشد بدبي.
وشهدت مباريات ربع النهائي لكأس رئيس الإمارات تسجيل 10 أهداف، جاءت جميعها عن طريق اللاعبين الأجانب، وانتهت جميع المباريات في الوقت الأصلي، دون اللجوء إلى الوقت الإضافي أو ركلات الترجيح، وغابت أيضًا الأهداف من ركلات الجزاء.