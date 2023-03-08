الإعلان عن موعد مباريات نصف نهائي كأس رئيس الإمارات

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم موعد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كأس رئيس الإمارات، بعدما اكتمل المربع الذهبي للبطولة بتأهل الشارقة والوصل، أمس الثلاثاء، وعجمان والعين، يوم الإثنين.

وتقام المباريات الأربع لنصف النهائي في العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، لتوافقها مع أيام شهر رمضان.

وستكون مباراتا الذهاب يوم الأربعاء 5 أبريل المقبل، ويلتقي فيها الشارقة ضيفه عجمان، على ستاد الشارقة، والوصل مع ضيفه العين، على ستاد زعبيل بدبي.

بينما تقام مباراتا الإياب يوم الجمعة 14 أبريل المقبل، ويلتقي فيها عجمان ضيفه الشارقة، على ستاد راشد بن سعيد، والعين مع الوصل، على ستاد هزاع بن زايد بمدينة العين.