نادي العين يقترب من التعاقد مع ضياء السبع
ضياء السبع يلعب حاليا مع سيفاس سبور التركي، وسبق أن لعب في الإمارات من بوابة النصر.
قالت قناة "أبوظبي" الرياضية إن نادي العين يقترب من ضم ضياء سبع تمهيدا لتسجيله خلال الانتقالات الشتوية
ويلعب ضياء السبع حاليا مع سيفاس سبور التركي، وسبق أن لعب في الإمارات من بوابة النصر.
ويحتل العين، بطل الموسم الماضي المركز الثامن في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 13 نقطة م 8 مباريات ويتأخر بـ3 نقاط عن الوحدة المتصدر.
ويلعب العين في وقت لاحق مع خورفكان في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ثم يواجه الشارقة ثم بني ياس.