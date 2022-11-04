نادي العين يقترب من التعاقد مع ضياء السبع

ويحتل العين، بطل الموسم الماضي المركز الثامن في ترتيب دوري أدنوك للمحترفين ويملك 13 نقطة م 8 مباريات ويتأخر بـ3 نقاط عن الوحدة المتصدر.

ويلعب العين في وقت لاحق مع خورفكان في الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين، ثم يواجه الشارقة ثم بني ياس.