البحرين تفوز على الإمارات بثنائية في مستهل بطولة خليجي 25 (فيديو)
حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا على حساب نظيره الإماراتي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب "الميناء" في مستهل مشوارهما ببطولة "خليجي 25"، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة التي تستضيفها العراق.
وتقدم منتخب البحرين بالهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق كميل حسان الأسود من تصويبة رائعة.
وفي الدقيقة 77 أضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني لمنتخب البحرين من تصويبة رائعة بيمناه من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك "الأبيض".
وحاول منتخب الإمارات العودة للمباراة بشن عدة هجمات على مرمى البحرين، وأسفرت عن هدف أول سجله سيباستيان تيغالي من رأسية رائعة.
وفي المجموعة الثانية أيضا، تلعب الكويت صاحبة الرقم القياسي بعشرة ألقاب أمام قطر التي تشارك بمنتخب تحت 23 عاما.
بهذه النتيجة، حصد منتخب البحرين أول 3 نقاط في مجموعته التي تضم أيضا الكويت وقطر، ليتصدرها.