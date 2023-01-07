البحرين تفوز على الإمارات بثنائية في مستهل بطولة خليجي 25 (فيديو)

حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا على حساب نظيره الإماراتي، بنتيجة (2-1) في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب "الميناء" في مستهل مشوارهما ببطولة "خليجي 25"، في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بالبطولة التي تستضيفها العراق.

وتقدم منتخب البحرين بالهدف الأول في الدقيقة 60 عن طريق كميل حسان الأسود من تصويبة رائعة.