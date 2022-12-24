ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الجزيرة يعبر الظفرة.. والنصر يتعادل مع البطائح (فيديو)
حقق نادي الجزيرة فوزا ثمينا على حساب نظيره الظفرة بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري أدنوك للمحترفين.
وتقدم الظفرة عن طريق علي عيد غميل في الدقيقة 24.
وتعادل للجزيرة أشرف بن شرقي في الدقيقة 45، ثم تقدم للفريق علي مبخوت بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و92.
وقلص الظفرة النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 94 عن طريق محمد سيف راشد، لكنه لم يكن كافيا ليخطف الجزيرة الفوز والثلاث نقاط.
وبهذه النتيجة، وصل الجزيرة إلى النقطة 23 محتلا المركز الرابع، فيما توقف رصد الظفرة عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.
وفي مباراة أخرى، تعادل النصر مع نظيره البطائح بنتيجة (2-2)، في المواجهة التي أقيمت على استاد آل مكتوم.
وسجل ثنائية النصر، عمر جمعة ربيع وعادل تاعرابت في الدقيقتين 14 و47.
فيما سجل هدفي البطائح، جواو نوفايس من ركلة جزاء، وسيكو غاساما في الدقيقتين 11 و64.
وبهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة السابعة محتلا المركز الـ12، ووصل البطائح للنقطة 13 في المركز التاسع.