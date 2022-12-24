ترتيب دوري أدنوك للمحترفين: الجزيرة يعبر الظفرة.. والنصر يتعادل مع البطائح (فيديو)

حقق نادي الجزيرة فوزا ثمينا على حساب نظيره الظفرة بنتيجة (3-2)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ12 لدوري أدنوك للمحترفين.

وتقدم الظفرة عن طريق علي عيد غميل في الدقيقة 24.

وتعادل للجزيرة أشرف بن شرقي في الدقيقة 45، ثم تقدم للفريق علي مبخوت بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و92.

وقلص الظفرة النتيجة بهدف ثان في الدقيقة 94 عن طريق محمد سيف راشد، لكنه لم يكن كافيا ليخطف الجزيرة الفوز والثلاث نقاط.

وبهذه النتيجة، وصل الجزيرة إلى النقطة 23 محتلا المركز الرابع، فيما توقف رصد الظفرة عند النقطة الرابعة في المركز الـ14.