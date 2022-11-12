ترتيب دوري أدنوك للمحترفين.. العين يخطف تعادلا قاتلا من الشارقة ويوقف تقدمه للصدارة

وفي مباراة أخرى، سجل فابيو ليما هدفين ليقود الوصل للفوز 3-1 على بني ياس في الجولة العاشرة من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، اليوم السبت.

ورغم أن الوصل لعب أغلب فترات الشوط الثاني بنقص عددي بعد طرد محمد الجابر، فإن الوصل خرج بالانتصار وبات ثالثا.

وتقدم توماس شنكلاي للوصل بهدف في الدقيقة العاشرة عندما استغل عرضية منخفضة من سالم العزيزي ليسجل من مسافة قريبة وسط ثلاثة مدافعين.

وبعد انطلاقة رائعة من الجانب الأيمن، أدرك رافائيل إلياس التعادل لبني ياس بعدها بثلاث دقائق ليسجل هدفه التاسع هذا الموسم.

وقبل نهاية الشوط الأول، نجح فابيو ليما الخالي من الرقابة في تسجيل الهدف الثاني بعدما استقبل كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وسددها بهدوء إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 57، أشهر الحكم بطاقة حمراء لجابر إثر التحام مع سهيل النوبي في منتصف الملعب بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، إذ كان قراره الأولي منحه بطاقة صفراء.

وفي الدقيقة 70، عزز ليما تقدم فريقه بضربة رأس مستغلا ركلة ركنية.

بهذا الفوز يرتفع رصيد الوصل إلى 21 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطة واحدة عن الوحدة وشباب الأهلي دبي، ويتجمد رصيد بني ياس عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى بالجولة ذاتها، خطف عجمان الفوز 1-صفر على اتحاد كلباء بفضل هدف سجله فراس بالعربي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وحقق عجمان فوزه الثالث في أربع مباريات ليتقدم للمركز السادس برصيد 17 نقطة، وهو نفس رصيد منافسه الخاسر.