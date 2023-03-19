تم اعتماده رسميا.. ما هو "دليل" استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم بدبي؟
اعتمد منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ضوابط جديدة ضمن استراتيجية تطوير أداء الأندية والمؤسسات الرياضية في دبي على مستوى استقطاب الرياضيين من مختلف الفئات وتحقيق الفوز بالبطولات وإحراز الألقاب.
وتم اعتماد "دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم في دبي"، الذي أعدّه مجلس دبي الرياضي بهدف وضع الشروط والضوابط اللازمة لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين.
ووفقا للبيان الرسمي، الذي صدر اليوم الأحد، فإن القرار أكد ضرورة التزام جميع شركات وأندية كرة القدم في دبي بتطبيق الدليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، وأن يُصدر مجلس دبي الرياضي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والدليل.
ويهدف الدليل إلى وضع الشروط والضوابط اللازمة لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين في دبي من خلال الإجراءات التالية: هيكلة وحدة الاستقطاب ضمن الإدارة الرياضية لشركات كرة القدم حسب أفضل الممارسات العالمية، وضع آلية لبحث واستكشاف واستقطاب اللاعبين من داخل وخارج الدولة للفريق الأول والأكاديمية حسب أفضل الممارسات في شركات كرة القدم المحترفة، وضع آلية لإبرام التعاقدات مع اللاعبين المستقطبين، وضع آلية لمراقبة الاختيار والتعاقد مع اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم وتقييم مدى الالتزام بمعايير الحوكمة بهدف ترشيد النفقات وتقليل نسبة المخاطر في عملية التعاقد.
كما يهدف الدليل إلى ضرورة أن يراعى عند القيام بعملية تقييم اللاعبين المستقطبين أن يتم استحداث وحدة تنظيمية مختصة بالاستقطاب ضمن الهيكل التنظيمي لإدارة شؤون الرياضة في الشركة، وتحدد لها آلية واضحة في إبرام التعاقدات المنوطة بها، وذلك من خلال إشراف مديرها الفني، لكون عملية البحث والاستكشاف وتقييم اللاعبين المستقطبين، هي عمليات فنية بحتة تعتمد على التقييم الشخصي للمختصين بمتابعة الأداء الفني في الملاعب، وكذلك على جمع البيانات الإحصائية والفنية من خلال متابعة أداء اللاعبين بالبرامج المتخصصة والتحليل الفني للنتائج المستخرجة منها.
ومن أجل تكامل عملية التقييم الفني المستمر والوصول لأفضل النتائج، يستلزم توفير فريق كشافين ذوي خبرة ومستوى فني عالٍ، يتولون جمع وتحليل البيانات بشكل متكامل ضمن وحدة الاستقطاب في الشركة.
كما يتضمن الدليل تشكيل اللجنة الفنية في شركة ونادي كرة القدم وكيفية اختيار أعضائها وتحديد مهامها وواجباتها، كما يتضمن جدولا يحدد كيفية إجراء عملية التقييم الفني للاعبين المطلوب التعاقد معهم من خلال تصويت أعضاء اللجنة وهم 6 أشخاص يكون لصوت كل منهم وزن في عملية التقييم، ويحدد الجدول كذلك الحالات التي يتم فيها التصويت والتي تتضمن حالات عديدة سواء في التعاقدات أو المكافآت، وغيرها.
ويتضمن الدليل أيضا فقرة خاصة بلجنة التعاقدات، حيث يتم تشكيل لجنة التعاقدات بقرار من مجلس إدارة الشركة، بهدف التعاقد مع اللاعبين وحسب الأولويات والاحتياجات المحددة من مدرب الفريق الأول، ويتضمن كيفية تشكيل لجنة التعاقدات وهوية أعضائها وكذلك مهامها.
وحددت الفقرة الأخيرة من الدليل واجبات شركات وأندية كرة القدم في دبي خلال الفترة المقبلة وهي: تعيين مدير فني لإدارة شؤون الرياضة في الشركة أو النادي، إعداد الهيكل التنظيمي لوحدة الاستقطاب للشركة أو النادي، الالتزام بتنفيذ الإجراءات والضوابط الموضحة في الدليل عند التعاقد مع اللاعبين، توثيق الإجراءات التي تتم في عمليات التعاقد وحسب المراحل الموضحة في الدليل، بالإضافة إلى تزويد المجلس بشكل دوري بالتقارير والوثائق وسجل اللاعبين الذين تم التعاقد معهم أو تصعيدهم للفريق الأول، ونماذج التقييم الفني الخاص بهم.