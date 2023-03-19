تم اعتماده رسميا.. ما هو "دليل" استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم بدبي؟

اعتمد منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ضوابط جديدة ضمن استراتيجية تطوير أداء الأندية والمؤسسات الرياضية في دبي على مستوى استقطاب الرياضيين من مختلف الفئات وتحقيق الفوز بالبطولات وإحراز الألقاب.

وتم اعتماد "دليل استقطاب اللاعبين في شركات وأندية كرة القدم في دبي"، الذي أعدّه مجلس دبي الرياضي بهدف وضع الشروط والضوابط اللازمة لحوكمة وتنظيم آلية استقطاب اللاعبين.

ووفقا للبيان الرسمي، الذي صدر اليوم الأحد، فإن القرار أكد ضرورة التزام جميع شركات وأندية كرة القدم في دبي بتطبيق الدليل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه، وأن يُصدر مجلس دبي الرياضي التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار والدليل.