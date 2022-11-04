الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين
تنطلق منافسات الجولة التاسعة لدوري أدنوك للمحترفين، اليوم الجمعة، والتي تشهد مواجهة قوية ومتكافئة بين النصر وضيفه الجزيرة.
ويستضيف العين منافسه خورفكان في نفس الجولة، كما يخرج شباب الأهلي دبي لمواجهة البطائح.
وتستعرض شبكة "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة النصر والجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين، فإلى السطور القادمة:
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب (آل مكتوم) بنادي النصر الساعة 19:30 بتوقيت الإمارات.
وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، وقناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق عبدالله السعدي، وقناة الشارقة الرياضية بصوت المعلق راشد عبدالرحمن.
ترتيب الفريقين
يحتل النصر المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط بعد بداية هزيلة للفريق في الدوري الإماراتي حقق خلالها فوزا وحيدا وتعادل 3 مرات وتلقى 4 خسائر.
وسجل النصر 9 أهداف واستقبل 16 هدفا في الدوري، ويعد ريان مينديز وديمبو داربوي هدافي الفريق بالدوري برصيد 3 أهداف.
ويحتل الجزيرة المركز الخامس برصيد 14 نقطة، وحقق الجزيرة 4 انتصارات وتعادل مرتين وتلقى خسارتين.
وسجل الجزيرة 15 هدفا وتلقى 10 أهداف، ويبقى هداف الجزيرة والدوري اللاعب علي مبخوت.
وفاز النصر على الجزيرة بنتيجة 2/0 في آخر لقاء جمع الفريقين يوم 19 فبراير الماضي.
ولم يفز الجزيرة على النصر في عقر داره منذ يوم 10 مارس 2016 بنتيجة 3/2.
أسلحة النصر
قدم النصر مستويات هزيلة في بداية مشواره ببطولة الدوري ويسعى للانتفاضة وتحقيق الفوز على حساب الجزيرة لإيقاف نزيف النقاط.
واستقرت إدارة النصر على رحيل المدير الفني الألماني ثورستن فينك مع أول توقف للدوري بسبب تراجع النتائج.
وقال ثورستن فينك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه ليس سعيدا بالنتائج التي يحققها الفريق ولكن الحظ يعانده رغم أنه يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه.
وأشار إلى أن الجزيرة من أقوى أندية الدوري الإماراتي، مؤكدا أن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين.
ويغيب عن النصر لاعبه ريان مينديز للإصابة، ويعتمد الفريق على تشكيلة تضم حارس المرمى أحمد شامبيه، وأمامه الرباعي راشد عمر ولوكاس ألفيس وغلوبر ليما ويعقوب البلوشي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط توزي وحسين مهدي وجاسم يعقوب وعبدالعزيز داوود، بينما يقود خط الهجوم ديمبو داربوي وعادل تاعرابت.
أوراق الجزيرة
يسعى الجزيرة لاقتناص الفوز على حساب النصر واستغلال ظروف مضيفه لحصد النقاط الثلاث.
وقال الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الجزيرة، إن فريقه جاهز ومستعد لمواجهة النصر وهدفه تحقيق الفوز.
وأضاف: "النصر منافس قوي ونتائجه لا تعبر عن حقيقة أدائه في الموسم الحالي فهو يقدم مستويات جيدة".
ويعتمد الجزيرة على تشكيلة تضم حارس المرمى علي خصيف، وأمامه الرباعي عبدالله إدريس وفيليب نوفاك مامادو كوليبالي وسالم راشد في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط ثولاني سيريرو وبجواره عبدالله رمضان وعمر تراوري، مع ثلاثي خط الهجوم أشرف بنشرقي وعلي مبخوت وفلورين تاناسي.
وقال طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق الشعب الإماراتي لشبكة "إرم نيوز"، إن المواجهة متباينة بين فريق يقاتل لتحقيق نتيجة إيجابية للخروج من كبوته وفريق ينافس على الصدارة.
وأضاف: "أشرف بن شرقي ومبخوت دويتو هجومي سريع ومميز في صفوف الجزيرة يشكلان خطورة على دفاع النصر".
وأشار إلى أن النصر لديه عدة أوراق مهمة ومميزة أيضا لكنها بحاجة لاستعادة الثقة.