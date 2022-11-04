الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة النصر ضد الجزيرة في دوري أدنوك للمحترفين

أسلحة النصر

قدم النصر مستويات هزيلة في بداية مشواره ببطولة الدوري ويسعى للانتفاضة وتحقيق الفوز على حساب الجزيرة لإيقاف نزيف النقاط.

واستقرت إدارة النصر على رحيل المدير الفني الألماني ثورستن فينك مع أول توقف للدوري بسبب تراجع النتائج.

وقال ثورستن فينك في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إنه ليس سعيدا بالنتائج التي يحققها الفريق ولكن الحظ يعانده رغم أنه يبذل قصارى جهده لتقديم أفضل ما لديه.

وأشار إلى أن الجزيرة من أقوى أندية الدوري الإماراتي، مؤكدا أن المواجهة ستكون صعبة بين الفريقين.