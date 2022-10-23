ترتيب دوري أدنوك: عجمان يتجاوز الجزيرة ويحرمه من الصدارة (فيديو)

أخرج عجمان ضيفه الجزيرة من تصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من المسابقة.

وبعد شوط أول سلبي، سجل بريستيغ مبونغو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فشل عبد الرحمان العامري حارس الجزيرة في صدها.