ترتيب دوري أدنوك: عجمان يتجاوز الجزيرة ويحرمه من الصدارة (فيديو)
الجزيرة خسر للمرة الثانية، وفاز 3 مرات، وتعادل مرتين، ليتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، متأخرا بـ3 نقاط عن الوصل المتصدر الذي لعب 6 نقاط.
أخرج عجمان ضيفه الجزيرة من تصدر ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تغلب عليه 1/0، اليوم الأحد، في الجولة السابعة من المسابقة.
وبعد شوط أول سلبي، سجل بريستيغ مبونغو الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 77 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، فشل عبد الرحمان العامري حارس الجزيرة في صدها.
وخسر الجزيرة للمرة الثانية، وفاز 3 مرات، وتعادل مرتين، ليتجمد رصيد الفريق عند 11 نقطة من 7 مباريات في المركز الخامس، متأخرا بـ3 نقاط عن الوصل المتصدر الذي لعب 6 مباريات.
في حين رفع عجمان رصيده إلى 11 نقطة وهو نفس فريق الجزيرة، وفاز الفريق للمرة الثالثة، وتعادل مرتين وخسر مرتين.
وفي وقت لاحق يلعب الوصل مع اتحاد كلباء. ويوم الثلاثاء، يلعب الشارقة مع البطائح، والوحدة مع الظفرة في بقية مباريات الجولة السابعة.