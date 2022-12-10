وليد الركراكي مدرب المغرب: كتبنا التاريخ
بدا وليد الركراكي، مدرب المغرب، وكأنه لا يستطيع التعبير عن مشاعره بعدما حقق منتخب بلاده مفاجأة بالوصول إلى قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم، في إنجاز لم يحدث سابقا لأي منتخب عربي أو أفريقي.
وقال الركراكي بعد الفوز 1-صفر على البرتغال بطلة أوروبا 2016 في قطر في دور الثمانية، اليوم السبت، "كتبنا التاريخ لأفريقيا".
وأضاف في مقابلة سريعة على جانب الملعب: "مرة أخرى واجهنا فريقا كبيرا البرتغال منتخب كبير، ولقد رأيتم الإصابات ومنها نصير مزراوي والقائد رومان سايس، لكن من بقي من الفريق قاتل بهذه العقلية وأمام هذا الجمهور الذي يتابعنا".
وتصدر المغرب مجموعة قوية ضمت كرواتيا وصيفة بطلة العالم 2018، والتي بلغت قبل نهائي النسخة الجارية، وبلجيكا وكندا، ثم أطاح بالمنتخب الإسباني بطل العالم 2010 في دور الستة عشر بركلات الترجيح.
وخاض المنتخب الملقب باسم "أسود الأطلس" المباراة دون الظهير مزراوي والمدافع نايف أكرد بسبب الإصابة، كما أصيب القائد رومان سايس قبل مرور ساعة من اللعب اليوم ولم يستكمل المباراة.
لكن الظهير الأيسر البديل يحيى عطية الله صنع هدف الفوز لزميله المهاجم يوسف النصيري قبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق.
وقال مدرب المغرب: "رغم كل هذه الإصابات والغيابات، تمسكنا وخلقنا هذه الروح الجماعية من أجل الشعب المغربي ونجحنا في أن نجتاز التوقعات".
وتابع: "نحن سعداء من أجل المغرب وأشكر كل الجماهير والطاقم الفني والجامعة (الاتحاد المغربي)".
وسيحاول المغرب مواصلة الحلم عندما يلعب في الدور قبل النهائي أمام فرنسا حاملة اللقب أو إنجلترا الفائزة بكأس العالم مرة واحدة. وفي المباراة الأخرى بـ قبل النهائي ستلعب الأرجنتين ضد كرواتيا.
وأصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ وذلك بعد فوزه المفاجئ 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية.
وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.
وكان المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر في بطولة قطر 2022.
وتأهلت منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا إلى دور الثمانية في أبرز إنجاز أفريقي في أعوام 1990 و2002 و2010 على الترتيب، بينما تأهلت السعودية والمغرب والجزائر إلى دور الستة عشر من قبل.
كما أصبح المنتخب المغربي أكثر فريق عربي يخوض عددا من المباريات في تاريخ كأس العالم.
وبات الحارس ياسين بونو، الذي خاض مبارياته الدولية 50 اليوم، أول حارس أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في بطولة واحدة.
والمغرب بات ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ قبل نهائي كأس العالم بعد الولايات المتحدة في النسخة الافتتاحية 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.