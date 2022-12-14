الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم

مشوار المنتخبين

تأهل منتخب المغرب بعد صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد التعادل دون أهداف مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 والتغلب على كندا بنتيجة 2-1.

وتخطى منتخب المغرب عقبة إسبانيا بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر، ثم فاز أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي على البرتغال بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.

وصعد منتخب فرنسا للنهائي بعد صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا بنتيجة 4-1 ثم التغلب على الدنمارك بنتيجة 2-1 قبل الخسارة أمام تونس بنتيجة 0-1.

وتغلب منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، ثم فاز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية لتصعد كتيبة المدير الفني ديديه ديشان لنصف النهائي.