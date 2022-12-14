الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم
يستضيف ملعب "البيت"، مساء اليوم الأربعاء، المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي المغرب وفرنسا في نصف نهائي كأس العالم التي تستضيفها قطر.
وتأهل المنتخب الأرجنتيني إلى اللقاء النهائي لبطولة كأس العالم 2022 بعد فوزه أمس الثلاثاء، على حساب كرواتيا بنتيجة 3-0.
وتستعرض "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المغرب ضد فرنسا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة على ملعب "البيت" في الساعة العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت قطر الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.
وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1 بصوت المعلق جواد بدة وبي إن سبورتس ماكس 2 بصوت المعلق حسن العيدروس.
وتذاع أيضا عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق مشاري القرني.
وتذاع عبر قناة المغربية الرياضية البث الأرضي بصوت المعلق هشام فرج.
مشوار المنتخبين
تأهل منتخب المغرب بعد صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد التعادل دون أهداف مع كرواتيا، ثم الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 والتغلب على كندا بنتيجة 2-1.
وتخطى منتخب المغرب عقبة إسبانيا بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف في دور الستة عشر، ثم فاز أسود الأطلس بقيادة المدرب وليد الركراكي على البرتغال بنتيجة 1-0 في ربع النهائي.
وصعد منتخب فرنسا للنهائي بعد صدارة المجموعة الرابعة بالفوز على أستراليا بنتيجة 4-1 ثم التغلب على الدنمارك بنتيجة 2-1 قبل الخسارة أمام تونس بنتيجة 0-1.
وتغلب منتخب فرنسا على بولندا بنتيجة 3-1 في دور الستة عشر، ثم فاز على إنجلترا بنتيجة 2-1 في دور الثمانية لتصعد كتيبة المدير الفني ديديه ديشان لنصف النهائي.
تاريخ المواجهات
لم يتقابل المنتخبان من قبل في أي مواجهة رسمية بينما لعبا 5 مباريات ودية.
وبدأت اللقاءات يوم 19 يوليو 1989 في نصف نهائي دورة الألعاب الفرانكفونية وفاز منتخب المغرب بنتيجة 3-0 ثم تقابلا في كأس الملك الحسن يوم 29 مايو 1998 وفاز منتخب المغرب بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 بعد التعادل بنتيجة 2-2.
وفاز منتخب فرنسا بنتيجة 1-0 على المغرب في نهائي إحدى البطولات الودية في شهر مايو 1999 ثم فاز المنتخب الفرنسي بنتيجة 5-1 في نهائي كأس الملك الحسن ثم تعادلا بنتيجة 2-2 في العام 2007 خلال تجربة ودية دولية.
أسلحة فرنسا
يسعى منتخب فرنسا حامل اللقب لتحقيق الفوز وإيقاف مفاجآت المغرب واستكمال المشوار نحو اللقاء النهائي.
وقال ديديه ديشان، المدير الفني لمنتخب فرنسا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب المغربي حقق إنجازا رائعا بالوصول إلى نصف النهائي، مؤكدا أن المغرب تملك الدفاع الأقوى في المونديال وبالتالي المباراة ستكون صعبة.
وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي جاهز للمباراة مع علمه بأن الظروف ستكون مختلفة وصعبة، خاصة في ظل اللعب أمام جماهير المغرب التي تحدث بعض الضوضاء والصوت المرتفع.
ويعتمد منتخب فرنسا على تشكيلته التي تضم حارس المرمى هوغو لوريس وأمامه الرباعي دايوت أوباميكانو ورافاييل فاران وجوليس كوندي وثيو هيرنانديز في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أدريان رابيو وبجواره أورلين تشواميني وأمامهما صانع الألعاب أنطوان غريزمان مع الثلاثي الهجومي عثمان ديمبلي وكيليان مبابي وأوليفييه جيرو.
أوراق المغرب
يحلم منتخب المغرب بالتأهل للمباراة النهائية ومواصلة كتابة التاريخ بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل لنصف النهائي.
وأكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، أنه لا يكتفي بالوصول إلى نصف نهائي المونديال بل يطمع في المزيد، موضحا أن المنتخب المغربي قادر في إسقاط بطل العالم ومواصلة مشواره نحو النهائي.
وأشار إلى أن المنتخب الفرنسي حامل لقب المونديال وبطل العالم وبالتالي المواجهة ستكون صعبة للغاية بين المنتخبين.
ويعتمد منتخب المغرب على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه الرباعي نايف أكرد (أشرف داري) وجواد الياميق وأشرف حكيمي ويحيى عطية الله في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وبجواره عز الدين أوناحي وسليم أملاح مع ثلاثي الهجوم سفيان بوفال وحكيم زياش ويوسف الناصيري.
وقال المصري طارق مصطفى، مدرب أولمبيك أسفي المغربي، لـ"إرم نيوز"، إن المنتخب المغربي قادر على مواصلة مشواره في المونديال.
وأوضح أن الروح القتالية التي يلعب بها منتخب المغرب والتنظيم الواضح تكتيكيًا من جانب وليد الركراكي يمنح المنتخب المغربي مزايا قوية في مواجهة المنتخبات الكبرى.