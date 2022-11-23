الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022
يفتتح المنتخب المغربي مشواره، اليوم الأربعاء، ببطولة كأس العالم 2022 بمواجهة قوية ضد منافسه كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالمونديال الذي تستضيفه قطر.
وترصد "إرم نيوز" في السطور المقبلة أبرز ملامح مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المباراة في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة ظهراً بتوقيت المغرب على ملعب "البيت".
وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق جواد بدة، ولم تعلن القناة، حتى الآن، عن بث المباراة مجانا دون تشفير.
وتذاع عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الرياضية المغربية.
تاريخ المواجهات
تقابل منتخب المغرب ضد كرواتيا في مناسبة وحيدة فقط.
ولعب المنتخبان في تجربة ودية يوم 11 ديسمبر عام 1996 تحت شعار كأس الملك الحسن الثاني، وفاز منتخب كرواتيا بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 بعد التعادل بنتيجة 2-2.
أسلحة كرواتيا
يدخل المنتخب الكرواتي وصيف النسخة الماضية للمونديال باحثاً عن تقديم بداية قوية في المونديال.
وقال زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب الكرواتي، في المؤتمر الصحفي قبل لقاء المغرب، إنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن أسود الأطلس.
وحذر زلاتكو لاعبيه من التهاون خاصة بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية في افتتاح مشوار راقصي التانغو بالمونديال.
ويعتمد منتخب كرواتيا على تشكيلة تضم حارس المرمى دومينيك ليفاكوفتش وأمامه الرباعي دياموجي فيدا ومارتن إيرليتش وجوسيب ستانيتش وبورنا باريستش في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط مارسيلو بروزفيتش وبجواره ماتيو كوفاسيتش ولوكا مودريتش مع ثلاثي الهجوم أندريه كراماريتش وبرونو بيتكوفيتش وإيفان بيريسيتش.
أوراق المغرب
يأمل منتخب المغرب تحقيق الفوز في بداية مشواره بالمونديال، خاصة أن المنتخب المغربي أقال مدربه البوسني وحيد خليلوزيتش وقام بتعيين المدرب وليد الركراكي لتولي المهمة.
وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المنتخب المغربي جاهز لمواجهة كرواتيا ويعلم تماما قوة وخطورة مودريتش ويسعى لإيقافه.
وأشار إلى أن المنتخب خاض فترة إعداد جيدة، موضحا أن مواجهة كرواتيا مهمة بالنسبة للمنتخب المغربي لافتتاح مشوار المونديال بالفوز.
ويعتمد منتخب المغرب على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه نايف أكرد ورومان سايس وأشرف حكيمي ونصير مزراوي في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وبجواره سليم أملاح وعزيز الدين أوناهي مع حكيم زياش وسفيان يوفال مع المهاجم يوسف الناصيري.
وقال المدرب المغربي عبدالرحيم طاليب، لـ"إرم نيوز"، إن فوز منتخب السعودية على الأرجنتين يمنح الدافع للمغرب لتقديم أداء مميز في لقاء كرواتيا.
وأشار إلى أن الفوز متاح للمنتخب حال التزامه بالضغط وتضييق المساحات على مهاجمي كرواتيا ولاعبي الوسط وتحديدا مودريتش.