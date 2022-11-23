الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم 2022

يفتتح المنتخب المغربي مشواره، اليوم الأربعاء، ببطولة كأس العالم 2022 بمواجهة قوية ضد منافسه كرواتيا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السادسة بالمونديال الذي تستضيفه قطر.

وترصد "إرم نيوز" في السطور المقبلة أبرز ملامح مباراة المغرب ضد كرواتيا في كأس العالم.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية، الحادية عشرة ظهراً بتوقيت المغرب على ملعب "البيت".

وتذاع المباراة عبر قناتي بي إن سبورتس ماكس 1 و2 بصوت المعلق جواد بدة، ولم تعلن القناة، حتى الآن، عن بث المباراة مجانا دون تشفير.

وتذاع عبر قناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خالد الحدي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير المعيرفي، وقناة الرياضية المغربية.