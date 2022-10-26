قد لا يظهر نسور قرطاج في المونديال.. الفيفا يهدد بتجميد نشاط المنتخب التونسي
هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' بتجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من أي مشاركة عالمية وإقليمية مع منع كل اتحادات العالم من التعامل مع تونس.
وأرسل الفيفا خطابًا إلى الاتحاد التونسي قال فيه إن التهديد بتجميد النشاط جاء إثر تصريحات وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وما فُهم منها أنها "محاولات للتدخل في شؤون الجامعة، وعدم احترام استقلاليتها، والتهديد بحل المكتب الجامعي لكرة القدم''.
الجدير بالذكر أن العقوبة حال صدورها ستمنع تونس من المشاركة في كأس العالم في قطر، وتمنع الأندية بصفة فورية من المشاركة في كل المسابقات الأفريقية.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب التونسي إلى قطر، يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، قبل أن يستهل مشواره في المونديال أمام الدنمارك بعدها بخمسة أيام.
ويشارك منتخب تونس، في كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، والثانية على التوالي، وسيطمح لكسر عقدة دور المجموعات، ومحاولة الوصول إلى دور الـ 16 للمرة الأولى في تاريخه.
وأسفرت قرعة كأس العالم 2022، عن وقوع المنتخب التونسي، في مجموعة متوسطة بالنسبة لنسور قرطاج، مع فرنسا، والدنمارك بالإضافة إلى الفائز من الملحق الآسيوي.