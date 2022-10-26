قد لا يظهر نسور قرطاج في المونديال.. الفيفا يهدد بتجميد نشاط المنتخب التونسي

هدد الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا'' بتجميد نشاط المنتخبات والأندية التونسية وحرمانها من أي مشاركة عالمية وإقليمية مع منع كل اتحادات العالم من التعامل مع تونس.

وأرسل الفيفا خطابًا إلى الاتحاد التونسي قال فيه إن التهديد بتجميد النشاط جاء إثر تصريحات وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وما فُهم منها أنها "محاولات للتدخل في شؤون الجامعة، وعدم احترام استقلاليتها، والتهديد بحل المكتب الجامعي لكرة القدم''.

الجدير بالذكر أن العقوبة حال صدورها ستمنع تونس من المشاركة في كأس العالم في قطر، وتمنع الأندية بصفة فورية من المشاركة في كل المسابقات الأفريقية.