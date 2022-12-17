سجدة شكر وتحية من "أسود الأطلسي" لجماهير المغرب (فيديو)

وفازت كرواتيا 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث بكأس العالم في قطر وتضمن إنهاء البطولة بين أول ثلاثة مراكز للمرة الثانية على التوالي اليوم السبت.

وكان هدف ميسلاف أورشيتش في نهاية الشوط الأول كافيا لحسم المباراة بعد هدف مبكر لكل فريق في أول 9 دقائق في مواجهة مثيرة أمام مدرجات ممتلئة في إستاد خليفة الدولي عندما ألغى أشرف داري تقدم يوسكو غفارديول للفريق الأوروبي.

وربما لم تكن الميدالية البرونزية سوى عزاء بعد هزيمة الفريقين في الدور قبل النهائي، لكن بدا أن كرواتيا والمغرب عازمان على التعويض بعد الخسارة أمام الأرجنتين وفرنسا على الترتيب.

وحضرت جماهير المغرب بأعداد غفيرة لدعم الفريق في قطر، ولم يختلف الأمر اليوم السبت حيث أطلقت صيحات الاستهجان كلما استحوذت كرواتيا على الكرة.

ومنح غفارديول التقدم لكرواتيا عندما أرسل لوفرو ماير ركلة حرة إلى إيفان بريشيتش الذي أفلت من المدافع ومرر الكرة إلى مدافع لايبزيغ ليهز الشباك بعد سبع دقائق.