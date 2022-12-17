سجدة شكر وتحية من "أسود الأطلسي" لجماهير المغرب (فيديو)
حرص لاعبو منتخب "أسود الأطلسي" على تحية جماهير المغرب بعد نهاية مشوارهم في بطولة كأس العالم قطر 2022، بالخسارة أمام كرواتيا، اليوم السبت، وحصد المركز الرابع.
ونشرت القناة الناقلة للبطولة، فيديو يظهر تأثر لاعبي المغرب بعد الهزيمة وحرصهم على تحية جمهورهم الذي ساندهم منذ بداية البطولة، كما قام اللاعبون بالسجود شكرا لله على مسيرتهم التاريخية.
وفازت كرواتيا 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث بكأس العالم في قطر وتضمن إنهاء البطولة بين أول ثلاثة مراكز للمرة الثانية على التوالي اليوم السبت.
وكان هدف ميسلاف أورشيتش في نهاية الشوط الأول كافيا لحسم المباراة بعد هدف مبكر لكل فريق في أول 9 دقائق في مواجهة مثيرة أمام مدرجات ممتلئة في إستاد خليفة الدولي عندما ألغى أشرف داري تقدم يوسكو غفارديول للفريق الأوروبي.
وربما لم تكن الميدالية البرونزية سوى عزاء بعد هزيمة الفريقين في الدور قبل النهائي، لكن بدا أن كرواتيا والمغرب عازمان على التعويض بعد الخسارة أمام الأرجنتين وفرنسا على الترتيب.
وحضرت جماهير المغرب بأعداد غفيرة لدعم الفريق في قطر، ولم يختلف الأمر اليوم السبت حيث أطلقت صيحات الاستهجان كلما استحوذت كرواتيا على الكرة.
ومنح غفارديول التقدم لكرواتيا عندما أرسل لوفرو ماير ركلة حرة إلى إيفان بريشيتش الذي أفلت من المدافع ومرر الكرة إلى مدافع لايبزيغ ليهز الشباك بعد سبع دقائق.
واحتاج المغرب إلى دقيقتين فقط لإدراك التعادل من ركلة حرة أيضا حيث حاول ماير إبعاد الكرة لكنها وصلت إلى أشرف داري غير المراقب ليضعها بضربة رأس في المرمى.
وعثر المغرب على مساحات في دفاع كرواتيا لكن الفريق الأفريقي افتقر للفاعلية في الثلث الهجومي.
وعاقبت كرواتيا الفريق المغربي قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما اصطدمت تسديدة ميسلاف أورشيتش الرائعة في القائم إلى داخل مرمى ياسين بونو ثم حافظ الفريق على تفوقه في الشوط الثاني.
وتراجع الأداء في الشوط الثاني مع تملك الإرهاق من الفريقين بعد مشوار طويل في البطولة حيث خاض كل منهما مباراته السابعة في قطر.
وتجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لصالح غفارديول بعد تدخل من سفيان أمرابط الذي عاد للعب في الخلف بعد إصابة ثنائي دفاع المغرب.
وكاد يوسف النصيري أن يدرك التعادل للمغرب في الوقت المحتسب بدل الضائع لكنه وضع الكرة بضربة رأس فوق المرمى.
وصمدت كرواتيا لتحقق الفوز وتكرر ما فعلته في 1998 عندما نالت البرونزية بالفوز على هولندا.