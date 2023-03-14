والدة شادي رياض بعد استدعائه لقائمة "أسود الأطلس": ربيناه على حب المغرب والانتماء إليه 100%

أعربت إحسان أدنانو، والدة شادي رياض، نجم فريق برشلونة الإسباني (ب)، عن سعادتها الكبيرة باستدعاء نجلها للانضمام لقائمة منتخب المغرب التي أعلن عنها وليد الركراكي، المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبين البرازيلي والبيروفي، المرتقبتين، على التوالي، في الـ25 والـ28 من مارس الجاري.

وشهدت القائمة حضور شادي رياض (19 عامًا) مدافع برشلونة (ب) للمرة الأولى، بعد أن ظهر مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز في مباراة.