والدة شادي رياض بعد استدعائه لقائمة "أسود الأطلس": ربيناه على حب المغرب والانتماء إليه 100%
أعربت إحسان أدنانو، والدة شادي رياض، نجم فريق برشلونة الإسباني (ب)، عن سعادتها الكبيرة باستدعاء نجلها للانضمام لقائمة منتخب المغرب التي أعلن عنها وليد الركراكي، المدير الفني لـ"أسود الأطلس"، لخوض مباراتين وديتين أمام المنتخبين البرازيلي والبيروفي، المرتقبتين، على التوالي، في الـ25 والـ28 من مارس الجاري.
وشهدت القائمة حضور شادي رياض (19 عامًا) مدافع برشلونة (ب) للمرة الأولى، بعد أن ظهر مع الفريق الأول تحت قيادة تشافي هيرنانديز في مباراة.
ونقل موقع "البطولة" المغربية عن والدة شادي رياض قولها: "ربينا شادي على حب المغرب والانتماء إليه 100%، لا يمكن أن ننسى أصولنا، فخورون لأننا ربينا أبناءنا على حب بلدهم".
وأضافت: "شادي كان يحلم منذ صغره بتمثيل المنتخب المغربي، فرحته لا توصف، ولم يستوعب بعد ما يحدث".
تابعت: "شادي عمل ويجتهد بشكل كبير، وكانت رغبته منذ الصغر هي اللعب مع المغرب، والحمد لله هو الآن يحقق حلمه".
ونشر شادي رياض، البالغ 19 عامًا، في حسابه على "إنستغرام" صورته بقميص المنتخب المغربي، وكتب معلقًا: "حلم آخر تحقق، سعيد جدًّا بأول اتصال لي مع الفريق الأول".
وسبق لشادي رياض، الذي يشغل مركز قلب الدفاع، اللعب للمنتخب المغربي لأقل من 20 سنة، مباراة واحدة، وأيضا المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة 3 مباريات، وقبل ذلك أسهم في تتويج منتخب أقل من 15 سنة ببطولة الألعاب الأفريقية للشباب في الجزائر في 2018.
يذكر أن شادي من مواليد الـ17 من يونيو 2003 ضواحي مدينة مايوركا، من أبوين مغربيين، سبق له اللعب لأندية: أتلتيكو رافال، وريال مايوركا، ودي سان فرانسيسكو، ثم انتقل إلى فريق برشلونة في صيف سنة 2022.