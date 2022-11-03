وهبي الخزري يحمل آمال منتخب تونس في كأس العالم

تضع تونس آمالها على وهبي الخزري لاعب مونبلييه لقيادتها إلى التأهل من مجموعتها في كأس العالم لكرة القدم، بالنظر إلى أنه أبرز لاعب في تشكيلة تتكون غالبيتها من لاعبين يلعبون في أندية في مصر ومنطقة الخليج بالإضافة لأندية متوسطة في أوروبا.

ويلعب المهاجم الفرنسي المولد صاحب القميص رقم 10 في تونس كذلك في مركز لاعب الوسط المهاجم، ويحتل حاليا المركز الثاني في قائمة هدافي نسور قرطاج عبر العصور بعد أن سجل 24 هدفا في 70 مباراة دولية منذ مشاركته الأولى في 2013.