المغرب وفرنسا.. "أسود الأطلس" يطمحون لتحقيق مفاجأة جديدة والإطاحة بحامل اللقب

يطمح منتخب المغرب، الذي فجر العديد من المفاجآت في كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، إلى الإطاحة بضحية جديدة عندما يواجه فرنسا حاملة اللقب، في الدور قبل النهائي الأربعاء المقبل.

وحقق المنتخب المغربي إنجازًا فريًدا للكرة العربية والأفريقية وسيحظى بتشجيع هائل في استاد "البيت" خلال المواجهة، لكنه رغم ذلك سيواجه مهمة صعبة على أرض الملعب إذا ما أراد الحفاظ على استمرار مسيرته التي لا سابق لها في النهائيات.

ويضيف التاريخ الاستعماري لفرنسا في المغرب إلى المواجهة مزيدًا من الإثارة، بينما يشكل تشجيع المنتخب العربي فرصة للجاليات المهاجرة في فرنسا للتعبير عن نفسها والتي خرجت بالفعل إلى الشوارع للاحتفال خلال البطولة.

وفي قطر، شجعت جماهير متحمسة المنتخب المغربي والفرق المنافسة على حد سواء أيضًا.

ولا شك في أن التشجيع الجماهيري لعب دورًا في نجاح مسيرة المنتخب العربي القادم من شمال أفريقيا المتميزة، والتي أطاح خلالها بمنتخبات بلجيكا والبرتغال وإسبانيا في مفاجأة تلو الأخرى.

وبفضل التشجيع تقدم المنتخب المغربي رغم الإرهاق والمعاناة إلى آفاق جديدة عندما تأهل لقبل النهائي للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة.