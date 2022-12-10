المغرب تصعق البرتغال وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

حقق منتخب البرتغال فوزا تاريخيا على حساب نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الثمامة، ليتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويدين المغرب بتأهله للهدف الذي سجله يوسف النصيري، الذي أصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، برصيد 3 أهداف.

وفي الدقيقة 93 طرد وليد شديرة لاعب المغرب، حيث أشهر له الحكم الإنذار الثاني لتدخله القوي مع جواو فيليكس لاعب البرتغال.

وأصبح المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل نصف النهائي على الإطلاق.