لاعبو المغرب يحتفلون بالتأهل
لاعبو المغرب يحتفلون بالتأهل

المغرب تصعق البرتغال وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022

المغرب أصبح أول منتخب أفريقي وعربي يصل نصف النهائي على الإطلاق.
فريق التحرير
فريق التحرير

حقق منتخب البرتغال فوزا تاريخيا على حساب نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الثمامة، ليتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.

ويدين المغرب بتأهله للهدف الذي سجله يوسف النصيري، الذي أصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، برصيد 3 أهداف.

وفي الدقيقة 93 طرد وليد شديرة لاعب المغرب، حيث أشهر له الحكم الإنذار الثاني لتدخله القوي مع جواو فيليكس لاعب البرتغال.

وأصبح المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل نصف النهائي على الإطلاق.

لاعبو المغرب يحتفلون بالتأهل
أهداف مباراة المغرب والبرتغال (فيديو)

وصعد المنتخب البرتغالي إلى هذا الدور عقب التغلب على سويسرا (6-1) في دور الـ16، بينما أطاح أسود الأطلس بإسبانيا بركلات الترجيح.

وسيواجه المنتخب المغربي في نصف النهائي الفائز من لقاء فرنسا وإنجلترا الذي يقام في وقت لاحق.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب البرتغال هو أكثر فريق ارتكب أخطاء أدت إلى استقباله أهدافا في المونديال حتى الآن (3 أهداف).

كأس العالم 2022

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