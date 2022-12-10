المغرب تصعق البرتغال وتتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم 2022
حقق منتخب البرتغال فوزا تاريخيا على حساب نظيره البرتغالي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم السبت، على ملعب الثمامة، ليتأهل "أسود الأطلس" إلى نصف نهائي كأس العالم 2022.
ويدين المغرب بتأهله للهدف الذي سجله يوسف النصيري، الذي أصبح الهداف التاريخي لبلاده في كأس العالم، برصيد 3 أهداف.
وفي الدقيقة 93 طرد وليد شديرة لاعب المغرب، حيث أشهر له الحكم الإنذار الثاني لتدخله القوي مع جواو فيليكس لاعب البرتغال.
وأصبح المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل نصف النهائي على الإطلاق.
وصعد المنتخب البرتغالي إلى هذا الدور عقب التغلب على سويسرا (6-1) في دور الـ16، بينما أطاح أسود الأطلس بإسبانيا بركلات الترجيح.
وسيواجه المنتخب المغربي في نصف النهائي الفائز من لقاء فرنسا وإنجلترا الذي يقام في وقت لاحق.
وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن منتخب البرتغال هو أكثر فريق ارتكب أخطاء أدت إلى استقباله أهدافا في المونديال حتى الآن (3 أهداف).