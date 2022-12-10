كم رقمًا قياسيا تم تحطيمه على يد منتخب المغرب ولاعبيه؟
أصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ، وذلك بعد فوزه الصاعق 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، اليوم السبت.
وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.
وكان المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر في بطولة قطر 2022.
وتأهلت منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا إلى دور الثمانية في أبرز إنجاز أفريقي في أعوام 1990 و2002 و2010 على الترتيب، بينما تأهلت منتخبات المغرب (1986) والسعودية (1994) والجزائر (2014) إلى دور الستة عشر.
كما أصبح المنتخب المغربي أكثر فريق عربي يخوض مباريات في تاريخ كأس العالم وذلك عندما خاض اليوم مباراته 21 في البطولة، وسيصل إلى 23 مباراة سواء في حال فوزه في مباراة قبل النهائي أو حتى هزيمته.
وبات الحارس ياسين بونو، الذي خاض مبارياته الدولية 50 اليوم، أول حارس أفريقي يحافظ على نظافة شباكه في ثلاث مباريات في بطولة واحدة. وحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.
والمغرب بات ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ قبل نهائي كأس العالم بعد الولايات المتحدة في النسخة الافتتاحية 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.
واستقبلت شباك المغرب هدفا واحدا في آخر تسع مباريات تحت قيادة المدرب الوطني وليد الركراكي، بينها خمس مباريات في كأس العالم. وجاء الهدف في الفوز 2-1 على كندا في دور المجموعات.
وأصبح الركراكي أول مدرب مغربي وعربي وأفريقي يقود فريقا إلى قبل نهائي كأس العالم في التاريخ.
وسيلعب المغرب في قبل النهائي مع الفائز من مباراة اليوم بين فرنسا حاملة اللقب وإنجلترا.