كم رقمًا قياسيا تم تحطيمه على يد منتخب المغرب ولاعبيه؟

أصبح المغرب أول فريق عربي وأفريقي يبلغ قبل نهائي كأس العالم لكرة القدم في التاريخ، وذلك بعد فوزه الصاعق 1-صفر على البرتغال في دور الثمانية، اليوم السبت.

وسجل يوسف النصيري مهاجم المغرب هدف المباراة الوحيد بضربة رأس من مدى قريب، بعد تمريرة عرضية من يحيى عطية الله في الدقيقة 42.

وكان المغرب أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية عندما تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر في بطولة قطر 2022.

وتأهلت منتخبات الكاميرون والسنغال وغانا إلى دور الثمانية في أبرز إنجاز أفريقي في أعوام 1990 و2002 و2010 على الترتيب، بينما تأهلت منتخبات المغرب (1986) والسعودية (1994) والجزائر (2014) إلى دور الستة عشر.

كما أصبح المنتخب المغربي أكثر فريق عربي يخوض مباريات في تاريخ كأس العالم وذلك عندما خاض اليوم مباراته 21 في البطولة، وسيصل إلى 23 مباراة سواء في حال فوزه في مباراة قبل النهائي أو حتى هزيمته.