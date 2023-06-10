فاندنبروك مدرب الوداد: الضغط سيكون على الأهلي.. وهذا موقف زهير المترجي
تحدث البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب الوداد المغربي، عن المواجهة المنتظرة ضد نظيره الأهلي المصري، التي تجمع الفريقين، غدًا الأحد، على ملعب محمد الخامس، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكان الفريق المغربي قد خسر مواجهة الذهاب بنتيجة (2-1) على ملعب استاد القاهرة.
وقال فاندنبروك، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت: "هذا النهائي مختلف عن سابقيه؛ لأنه يجمع ناديين تعرفا على بعضهما البعض بما يكفي، التفاصيل في المباراة ستتغير لأنه سيكون هناك دعم 60 ألف متفرج للفريق في الملعب".
وأضاف: "علينا أن نسيطر على الجناحين، هذا أمر مؤكد، ونحاول قدر المستطاع أن نحد من بنائهم مبكرًا كي لا يتمكنوا من تطوير أسلوبهم كما فعلوا في المباراة الأولى، ولا ينبغي أن نعول كثيرًا على نتيجة الذهاب؛ لأنها لا تمنح أفضلية لطرف على الآخر، ففي هذه المواجهة من سيكون أكثر تركيزًا سيقترب من التتويج".
كما تطرق المدرب البلجيكي للحديث عن موقف لاعبه زهير المترجي، قائلًا: "المترجي حتى الآن لم يتدرب، وسنحاول أن نجهزه للقاء مساء اليوم، ولكن من وجهة نظري من المستحيل مشاركته في اللقاء، ولكن غيابه لن يؤثر على الفريق، والجميع سيكون جاهزاً بنسبة 200%".
وعن احتمالية تغيير مدرب الأهلي لأسلوبه في مواجهة النهائي، أشار فاندنبروك: "لا أعتقد أن الأهلي سيغير أسلوبه وسيلعب بنفس تشكيل الذهاب، والتفاصيل هي من ستحدد الفائز في النهائي، الأهلي سيواجه بعض الصعوبات غداً، وأي فريق في العالم يواجه صعوبات".
وأردف: "الضغط لن يكون علينا لأننا نريد الخروج للفوز، الضغط سيكون على الأهلي لأنه الفائز في اللقاء الأول وسيكون الأمر صعباً عليهم إذا خسروا في مباراة الإياب، واللاعبون معتادون على خوض النهائيات ولديهم الخبرة وهم مركزون تمامًا للفوز في مباراة الغد".
وأتم: "جماهير الوداد سيكون لها دور حاسم بالتأكيد في هذه المواجهة، وأتمنى أن نسعدهم لنحتفل سويًا بعد اللقاء".