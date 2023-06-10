فاندنبروك مدرب الوداد: الضغط سيكون على الأهلي.. وهذا موقف زهير المترجي

تحدث البلجيكي سفين فاندنبروك، مدرب الوداد المغربي، عن المواجهة المنتظرة ضد نظيره الأهلي المصري، التي تجمع الفريقين، غدًا الأحد، على ملعب محمد الخامس، ضمن إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق المغربي قد خسر مواجهة الذهاب بنتيجة (2-1) على ملعب استاد القاهرة.

وقال فاندنبروك، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم السبت: "هذا النهائي مختلف عن سابقيه؛ لأنه يجمع ناديين تعرفا على بعضهما البعض بما يكفي، التفاصيل في المباراة ستتغير لأنه سيكون هناك دعم 60 ألف متفرج للفريق في الملعب".