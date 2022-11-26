مدرب المغرب يطالب لاعبيه المولودين في بلجيكا بالحفاظ على تركيزهم

طالب وليد الركراكي، مدرب المغرب، لاعبي منتخب بلاده المولودين في بلجيكا بمواصلة التركيز عند مواجهة فريق المدرب روبرتو مارتينيز في نهائيات كأس العالم، غدا الأحد.

وقال الركراكي، إنه إذا انتاب اللاعبون لحظات مفعمة بالمشاعر، في هذه المناسبة "الاستثنائية" بالنسبة لهم، فيمكن أن يتسبب ذلك في ارتكاب أخطاء مكلفة.

ويضم منتخب المغرب، المصنف 22 عالميا، أربعة لاعبين ولدوا في بلجيكا في التشكيلة وهم لاعب الوسط سليم أملاح والمهاجم إلياس الشاعر، إلى جانب مشاركة بلال الخنوس والجناح أنس الزروري مع منتخب بلجيكا على مستوى الناشئين قبل اختيار تمثيل "أسود الأطلس".

وقال الركراكي للصحفيين، اليوم السبت "بالنسبة لمزدوج الجنسية.. فإنه يحمل مشاعر استثنائية وهذا يمنح طاقة إيجابية ويجب استغلالها".

وأضاف "لكن هذه مباراة نحتاج إلى الفوز بها بغض النظر عمن يلعب. يجب التركيز على ذلك".

وتابع "نحن نعرف أن هذه مباراة استثنائية لهم، لكن يجب أن نضع هذا في سياقه. لا يمكن أن ينتابهم لحظات مفعمة بالمشاعر بشكل زائد قد يتسبب في ارتكاب الأخطاء. وهذا يمكن أن يصبح مكلفا جدا علينا".