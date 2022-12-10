جورجينا رودريغيز تدعم كريستيانو رونالدو في المدرجات خلال مباراة البرتغال والمغرب (صور)

تواجدت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدرجات ملعب الثمامة لدعم "الدون"، في المواجهة المصيرية ضد المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، التي تقام حاليًا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر.

وارتدت جورجينا قميصا مطبوعا عليه علم البرتغال، حيث تواجد برفقتها أيضا كريستيانو جونيور، الابن الأكبر للنجم البرتغالي.

وهذه ثاني مباراة تظهر فيها جورجينا، حيث تواجدت في مواجهة سويسرا السابقة، وخطفت الأضواء بعد ظهورها بعباءة خليجية من وسط مدرجات استاد لوسيل.

وكانت جورجينا قد انتقدت في وقت سابق قرار مدرب البرتغال عدم إشراك رونالدو أساسياً في مباراة بلاده أمام سويسرا في مونديال 2022، والتي انتهت بنتيجة 6-1 للبرتغال.