جورجينا رودريغيز تدعم كريستيانو رونالدو في المدرجات خلال مباراة البرتغال والمغرب (صور)
تواجدت جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في مدرجات ملعب الثمامة لدعم "الدون"، في المواجهة المصيرية ضد المنتخب المغربي في ربع نهائي بطولة كأس العالم 2022، التي تقام حاليًا في قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر.
وارتدت جورجينا قميصا مطبوعا عليه علم البرتغال، حيث تواجد برفقتها أيضا كريستيانو جونيور، الابن الأكبر للنجم البرتغالي.
وهذه ثاني مباراة تظهر فيها جورجينا، حيث تواجدت في مواجهة سويسرا السابقة، وخطفت الأضواء بعد ظهورها بعباءة خليجية من وسط مدرجات استاد لوسيل.
وكانت جورجينا قد انتقدت في وقت سابق قرار مدرب البرتغال عدم إشراك رونالدو أساسياً في مباراة بلاده أمام سويسرا في مونديال 2022، والتي انتهت بنتيجة 6-1 للبرتغال.
يذكر أن المدير الفني للمنتخب البرتغالي فيرناندو سانتوس احتفظ بالنجم كريستيانو رونالدو على مقاعد البدلاء للمرة الثانية على التوالي، بعد لقاء سويسرا في ثمن النهائي.
وسيتأهل الفائز من لقاء اليوم بين المغرب والبرتغال لمواجهة المنتصر من مباراة الليلة بين إنجلترا وفرنسا، في الدور نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.
وسجل يوسف النصيري هدفا قبل الاستراحة ليهدي المغرب التقدم 1-صفر على البرتغال مع نهاية الشوط الأول في دور الثمانية.
وارتقى النصيري عاليا بعد تمريرة من الجانب الأيسر ووضع الكرة برأسه من مدى قريب في شباك الحارس ديوجو كوستا في الدقيقة 42.
واقترب جواو فيلكس مهاجم البرتغال من التسجيل في مناسبتين لكن الحارس المغربي ياسين بونو أنقذ المحاولة الأولى في وقت مبكر، وجاءت الثانية بجوار المرمى في الدقيقة 31.
وردت العارضة تسديدة قوية من برونو فرنانديز أيضا.