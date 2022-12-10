ميسي يوجه انتقادا شديدا للحكم ماتيو لاهوز عقب تأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم

تسبب الأداء الضعيف للحكم الإسباني ماتيو لاهوز في مواجهة الأرجنتين وهولندا في دور الثمانية لكأس العالم في غضب وإحباط لاعبي الأرجنتين وهولندا، الذين أصابهم نفس القدر من القلق بسبب المعايير غير المتوقعة للحكم، وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي، الذي كان سعيدًا بعد تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكنه هاجم لاهوز بقوة.

وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عقب المباراة: "لا أريد أن أتحدث عن الحكم لأنه لا يمكنك قول ما تعتقده أو أن تكون صادقًا لأن العديد من المباريات تخضع لعقوبات فورية في حالة الحديث عن أي انتقاد، لكن على الفيفا النظر في الأمر".