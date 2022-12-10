ميسي يوجه انتقادا شديدا للحكم ماتيو لاهوز عقب تأهل الأرجنتين لنصف نهائي كأس العالم
تسبب الأداء الضعيف للحكم الإسباني ماتيو لاهوز في مواجهة الأرجنتين وهولندا في دور الثمانية لكأس العالم في غضب وإحباط لاعبي الأرجنتين وهولندا، الذين أصابهم نفس القدر من القلق بسبب المعايير غير المتوقعة للحكم، وعلى رأسهم النجم ليونيل ميسي، الذي كان سعيدًا بعد تأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي لكأس العالم لكنه هاجم لاهوز بقوة.
وقال ميسي في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عقب المباراة: "لا أريد أن أتحدث عن الحكم لأنه لا يمكنك قول ما تعتقده أو أن تكون صادقًا لأن العديد من المباريات تخضع لعقوبات فورية في حالة الحديث عن أي انتقاد، لكن على الفيفا النظر في الأمر".
وأضاف قائد الأرجنتين: "لا يمكنك وضع حكم مثل هذا في هذه الحالة، لمباراة بمثل هذه القوة ومهمة جدًا. رأى الناس ما كانت عليه، كنا خائفين قبل المباراة لأننا نعرفه".
وتم تعيين الحكم الإسباني لإدارة المباراة، وهي حقيقة أعادت بلا شك ذكريات ميسي معه عندما كان يلعب مع برشلونة في الليغا ويعرفه جيدا.
وقال ميسي لـ "DirecTV" عقب المباراة: "ماتيو لاهوز حكم لا يرقى إلى مباراة بمثل هذه الندية والكفاءة".
ولعب النجم الأرجنتيني بالفعل دور البطولة في أكثر من نقاش مع الحكم الإسباني عندما كان في برشلونة، حيث حدث خلاف طويل وكبير بين الرجلين وتحديدا مع بعض قرارات التحكيم التي اتخذها لاهوز في مباريات الدوري الإسباني عندما كان ميسي قائدا للنادي الكتالوني.
وأشهر الحكم الإسباني 15 بطاقة صفراء للاعبي الفريقين في المباراة التي حسمتها الأرجنتين بركلات الترجيح لتبلغ قبل نهائي مونديال قطر.
وتصدى الحارس إميليانو مارتينيز لركلتين ترجيحيتين من فيرجيل فان دايك وستيفن برجهاوس قبل أن ينفذ لاوتارو مارتينيز الركلة الحاسمة لتفوز الأرجنتين 4/3 على هولندا بركلات الترجيح عقب تعادل مثير 2/2 خلال 120 دقيقة في دور الثمانية في مونديال قطر.
وتلتقي الأرجنتين في قبل النهائي يوم الخميس المقبل، مع كرواتيا التي أطاحت بالبرازيل بركلات الترجيح أيضا.