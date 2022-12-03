بعد تألقه في كأس العالم.. أبو بكر مهاجم النصر محط اهتمام ناديين أوروبيين

كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، أن اثنين من الأندية أحدهما تركي استفسرا عن إمكانية الحصول على معلومات عن أبو بكر فينسنت لاعب النصر السعودي.

وقال رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، إنه يمكن لمهاجم النصر أبو بكر فينسنت مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.