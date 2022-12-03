بعد تألقه في كأس العالم.. أبو بكر مهاجم النصر محط اهتمام ناديين أوروبيين
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، أن اثنين من الأندية أحدهما تركي استفسرا عن إمكانية الحصول على معلومات عن أبو بكر فينسنت لاعب النصر السعودي.
وقال رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، إنه يمكن لمهاجم النصر أبو بكر فينسنت مغادرة الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وتغلب المنتخب الكاميروني، أمس الجمعة، على نظيره البرازيل، 1/0 سجله أبو بكر فينسنت ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم.
واحتفل مهاجم النصر بخلع قميصه ليخرج مطرودا بعدما حصل على بطاقتين صفراوين.
وودع منتخب الكاميرون البطولة رغم فوزه بجانب منتخب صربيا، لوقوعهما في المركز الثالث والرابع على التوالي بالمجموعة السابعة، وتأهل منتخبا البرازيل متصدر المجموعة، وسويسرا إلى دور ثمن النهائي من كأس العالم.
وكانت تقارير صحفية سابقة ذكرت أن أبو بكر يقترب من الرحيل عن النصر، وأن نادي طرابزون سبور التركي يرغب في التعاقد مع أبو بكر ليحل بديلا عن المهاجم ماكسي غوميز، مشيرا إلى أن أبو بكر يدرس العرض لأنه لم يستطع الحصول على العرض الذي توقعه من فرق إسطنبول.
ويذكر أن العديد من الأندية قد أبدت اهتمامها بمهاجم النصر مثل أندية فنربخشة، غالطة سراي، طرابزون سبور التركية، والزمالك المصري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وينتهي عقد المهاجم الكاميروني، مع نادي النصر في يونيو 2024 وانضم إلى النصر في صيف 2021 قادما من نادي بشكتاش بعقد مدته 3 سنوات.
وتبلغ القيمة السوقية لأبو بكر 7 ملايين يورو، وخاض اللاعب مع النصر الموسم الماضي 24 مباراة، وأحرز 8 أهداف، وقدم 4 تمريرات حاسمة، في حين شارك هذا الموسم مع الفريق خلال 8 مباريات، أحرز هدفين فقط.
وشارك أبو بكر في منافسات كأس العالم المقامة حاليا بقطر، في 3 مباريات، سجل خلالها هدفين، ونجح في صناعة هدف واحد.