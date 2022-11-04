حكيم زياش يطمح لبداية جديدة مع منتخب المغرب في كأس العالم

وأضاف الجناح الأيمن الذي انتقل إلى تشيلسي في 2020: "أنا سعيد جدا بعودتي للمنتخب بعد عدة صعوبات مع الطاقم وأنا الآن جاهز".

وكان بادو الزاكي المدرب السابق للمغرب أول من استدعى زياش حين كان نجما في تفينتي أنشخيدة الهولندي وقاوم حينها اللاعب ضغطا لتمثيل هولندا حتى إن ماركو فان باستن مدرب هولندا آنذاك وصف قراره "بالساذج".

وفاجأ زياش الجميع بعدما كان لاعبا أساسيا في منتخب هولندا تحت 21 عاما قبل أن يختار تمثيل المغرب، ما دفع الأسطورة فان باستن لانتقاده بعنف، لكن شاء القدر أن يقود زياش منتخبه الجديد للتأهل لكأس العالم 2018 وتفشل هولندا في الصعود.