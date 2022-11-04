حكيم زياش يطمح لبداية جديدة مع منتخب المغرب في كأس العالم
يسعى حكيم زياش العائد لتشكيلة المغرب بعد غياب بسبب خلافات مع المدرب السابق وحيد خليلوجيتش لتحقيق بداية جديدة مع المدرب الجديد وليد الركراكي الذي لم يجد صعوبات في إقناعه بالعدول عن قراره.
وقال حكيم زياش بعد عودته للمنتخب المغربي ومشاركته في مباراتين وديتين أمام تشيلي وباراغواي ضمن الاستعدادات لكأس العالم: "المهم في مثل هذه المباريات هي الوقوف على إمكاناتنا قبل كأس العالم خاصة مع وجود مدرب وطاقم جديدين وكذلك أفكار جديدة".
وأضاف الجناح الأيمن الذي انتقل إلى تشيلسي في 2020: "أنا سعيد جدا بعودتي للمنتخب بعد عدة صعوبات مع الطاقم وأنا الآن جاهز".
وكان بادو الزاكي المدرب السابق للمغرب أول من استدعى زياش حين كان نجما في تفينتي أنشخيدة الهولندي وقاوم حينها اللاعب ضغطا لتمثيل هولندا حتى إن ماركو فان باستن مدرب هولندا آنذاك وصف قراره "بالساذج".
وفاجأ زياش الجميع بعدما كان لاعبا أساسيا في منتخب هولندا تحت 21 عاما قبل أن يختار تمثيل المغرب، ما دفع الأسطورة فان باستن لانتقاده بعنف، لكن شاء القدر أن يقود زياش منتخبه الجديد للتأهل لكأس العالم 2018 وتفشل هولندا في الصعود.
وقال زياش آنذاك: "عندما فضلت المغرب على هولندا، قالوا عني لاعبا منتهيا ولا فائدة مني، وكانت تصاحبني صفارات الاستهجان في كل مكان".
وأضاف: "سعيد بارتداء قميص المغرب ولم يعد منتخب هولندا يعني لي أي شيء، لقد اخترت بقلبي".
وقبل نشوب الأزمة مع خليلوجيتش دخل زياش في مشكلة مماثلة مع المدرب السابق هيرفي رينارد واستبعده من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2017، وقال المدرب الفرنسي إن زياش رابع اختيار في مركزه.
وتدخل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لإنهاء الخلاف بين الطرفين حيث سافر مع رينارد إلى أمستردام لمقابلة زياش وحل الأزمة.
لم الشمل
يدرك وليد الركراكي مدرب المغرب الجديد أن المهمة لن تكون سهلة في كأس العالم، لكنه أكد في الوقت ذاته أن منتخب بلاده لن يذهب إلى قطر لمجرد خوض ثلاث مباريات.
وحاول الركراكي استعادة ذكريات تجارب سابقة لمنتخبات حققت مفاجآت في بطولات كبرى وتمنى أن يفعل المغرب ذلك في قطر في مجموعة معقدة تضم صاحبي المركز الثاني والثالث في كأس العالم 2018.
وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة السادسة إلى جانب كرواتيا، التي خسرت نهائي 2018، وبلجيكا وكندا.
واستعان فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بالركراكي المتوج حديثا بدوري أبطال أفريقيا مع الوداد إلى جانب لقب الدوري المحلي بعد الانفصال عن وحيد خليلوجيتش في ظل خلافات بين الطرفين.
ونجح الركراكي سريعا في إقناع حكيم زياش لاعب تشيلسي بالعدول عن قرار اعتزال اللعب الدولي بعد خلاف حاد مع المدرب السابق، وفاز على تشيلي وتعادل مع باراغواي وديا ضمن استعدادات كأس العالم.
وبدأ الركراكي، المولود في فرنسا، مسيرته الكروية هناك كلاعب هاو في 1998 وعمل لفترة تحت قيادة المدرب الشهير رودي غارسيا قبل انتقاله إلى تولوز مع المدرب آلان غيريس.
وبعد مسيرة امتدت لسنوات في فرنسا، ساعد الظهير الأيمن السابق للمغرب بلاده على بلوغ نهائي كأس الأمم الأفريقية 2004 ثم انتقل إلى راسينغ سانتاندير واستهل مسيرته في الدوري الإسباني أمام برشلونة.
وعاد الركراكي إلى الدوري الفرنسي واستمر في اللعب مع المغرب لكنه فشل في التأهل لكأس العالم قبل أن يتحقق حلمه بالظهور في هذه البطولة العالمية كمدرب بلاده.
واعتزل الركراكي وعمره 36 عاما وعمل كمساعد للمدرب رشيد الطاوسي في قيادة منتخب المغرب في 2012 لكن الجهاز رحل سريعا.
وانتقل الركراكي في 2014 لتدريب الفتح الرباطي وقاده لإحراز لقب كأس العرش وبعد عامين قاد فريق العاصمة لأول تتويج بلقب الدوري.
وخاض الركراكي تجربة مع الدحيل وقاده للفوز بلقب دوري نجوم قطر في 2020 قبل أن يرحل وينتقل إلى الوداد ويحصد ثنائية الدوري المحلي ودوري الأبطال وضاعت فرصة حصد الثلاثية بالخسارة في نهائي كأس العرش.
دور بونو
يراهن ياسين بونو حارس المغرب على تقديم أداء مميز خلال كأس العالم، حيث سيكون الحارس الأول لأسود الأطلس بعد اكتساب خبرات عريضة والتحلي بالصبر على مستوى الأندية والمنتخب أيضا.
ولد بونو في مونتريال بكندا قبل 31 عاما من أب مغربي وأم كندية ليلتحق بمدرسة الوداد المغربي وعمره ثماني سنوات.
وانتظر بونو فرصته بعد أن وجد أمامه حارسا كبيرا هو نادر المياغري ليظهر مؤهلات كبيرة جعلته يدخل في مقارنات مع النجم السابق للمنتخب المغربي بادو الزاكي.
وانتقل بونو للاحتراف في إسبانيا حيث التحق بأتلتيكو مدريد الذي أعاره لريال سرقسطة ثم التحق بنادي جيرونا في الدرجة الثانية.
وأعير بونو ليلعب مع إشبيلية حيث كان الحارس الثالث في البداية ثم الثاني وسط بحث بجدية عن فرصة للعب بشكل منتظم. وحقق بونو رقما قياسيا في الدوري الإسباني في فبراير شباط 2021 ببلوغه 528 دقيقة بدون أن تهتز شباكه.
واستمر تألق بونو ونال جائزة زامورا لأفضل حارس مرمى بالدوري الإسباني بعد منافسة مع البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد.
وأصبح بونو الحارس الأول للمغرب مع المدرب السابق وحيد خليلوجيتش مع استمرار تألقه مع إشبيلية بعد أن كان بديلا قبلها للحارس منير المحمدي.