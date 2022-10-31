استدعاء عبدالرزاق حمدالله لقائمة منتخب المغرب قبل كأس العالم
استدعى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب المهاجم عبدالرزاق حمدالله لاعب نادي الاتحاد السعودي لقائمة منتخب المغرب المشاركة في كأس العالم في قطر.
ولم ينضم حمدالله لقائمة منتخب المغرب منذ أكثر من 3 أعوام بالرغم من أرقامه التهديفية المميزة في الدوري السعودي، بقرار تأديبي من اتحاد الكرة المغربي؛ بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر الفريق بشكل مفاجئ قبل انطلاق أمم أفريقيا 2019 في مصر.
وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.
وشارك حمدالله، هذا الموسم مع الاتحاد هذا الموسم في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".
ويتواجد منتخب المغرب في كأس العالم في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا.
ويستهل أسود الأطلس مشوارهم بمواجهة كرواتيا يوم 23 نوفمبر، ثم بلجيكا يوم 27 نوفمبر، وأخيرا كندا يوم 1 ديسمبر.