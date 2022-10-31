استدعاء عبدالرزاق حمدالله لقائمة منتخب المغرب قبل كأس العالم

وانتقل حمدالله صاحب الـ31 عاما، لصفوف نادي الاتحاد في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم ونصف، بعدما فسخ عقده من قبل إدارة نادي النصر لأسباب تأديبية.



وشارك حمدالله، هذا الموسم مع الاتحاد هذا الموسم في 6 مباريات، وسجل خلالها 4 أهداف، وتبلغ القيمة السوقية للاعب 3.20 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".