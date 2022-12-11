نور الدين أمرابط: المغرب يمكنه الفوز بكأس العالم (فيديو)

قال نور الدين أمرابط، لاعب وسط المغرب السابق، وشقيق سفيان أمرابط المتألق مع أسود الأطلس في كأس العالم حاليا، إن منتخب بلاده قادر على التتويج باللقب في قطر عقب دخوله التاريخ بالوصول للدور قبل النهائي.

وأطاح المغرب بالبرتغال من دور الثمانية بفوزه 1-صفر بعد تفوقه على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16، وذلك عقب تصدر مجموعة ضمت كرواتيا وبلجيكا.

وسيسعى فريق المدرب وليد الركراكي لمواصلة الرحلة الخيالية عند مواجهة فرنسا حاملة اللقب يوم الأربعاء من أجل مكان في المباراة النهائية.

وقال أمرابط (35 عاما) لقنوات الكاس القطرية "لم الخوف؟ لا نخاف ونحن جاهزون لمواجهة فرنسا ولنأمل في التتويج بالكأس، يمكننا ذلك وسنفوز إن شاء الله".