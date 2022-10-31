حسام عوار وآيت نوري يغيران انتماءهما من فرنسا للجزائر

قالت محطة "فرنسا 24" التلفزيونية في تقرير حصري إن الدوليين الفرنسيين السابقين حسام عوار وريان آيت نوري وافقا على تغيير جنسيتهما الرياضية من فرنسا للجزائر، وذلك بعد اتصالات مع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفزاف والمدير الفني للخضر جمال بلماضي.

وكان عوار وآيت نوري قد منحا موافقة مبدئية للاتحاد الجزائري لتمثيل "الخضر" خلال الفترة المقبلة، بعد تغيير انتمائهما خاصة أنه قد سبق لهما أن مثّلا فرنسا مع المنتخب الأول وديا.