منير المحمدي لـ"إرم نيوز": ياسين بونو أفضل حارس في المونديال.. وسنفوز بلقب أمم أفريقيا
يرى منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب، أن زميله ياسين بونو يستحق جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.
وجاء منتخب المغرب بالمركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022 بعد الخسارة في نصف النهائي على يد فرنسا بنتيجة 0-2 ثم الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.
وأصبح منتخب المغرب أول ممثل للعرب وقارة أفريقيا يصل إلى المربع الذهبي ببطولة كأس العالم عبر التاريخ.
وقال المحمدي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عقب مواجهة كرواتيا، إن ما قدمه ياسين بونو خلال مباريات كأس العالم كان مدهشا ورائعا، مؤكدا أن بونو قدم بطولة كبيرة بكل المقاييس.
وأضاف: "في رأيي، بونو أفضل حارس في المونديال، وقدم الكثير لصالح المنتخب المغربي بتصدياته الرائعة وأبارك له على هذا الأداء".
وأشار إلى أنه فخور للغاية أن يكون جزءا من هذا الفريق الذي استطاع أن يكتب التاريخ في مونديال قطر، مؤكدا أن الفخر له ولأسرته وللشعب المغربي الذي سيحتفل في الشوارع بما تحقق من إنجاز فريد وعاش ليالي سعيدة بعد أداء أسود الأطلس.
وتابع: "نحن سعداء لأننا رسمنا البسمة على شفاه هؤلاء المشجعين الرائعين الذين جاءوا إلى قطر أو تابعونا في مختلف البلدان العربية وشعبنا المغربي الذي امتلك الثقة في قدراتنا والإيمان بنا ووصلنا بفضل هذا الدعم الكبير إلى نصف نهائي كأس العالم لأننا كنا نشعر بثقتهم في قدراتنا".
وأكد أن مباراة كرواتيا التي خسرها المنتخب المغربي كانت صعبة للغاية؛ لأن المنتخب المنافس كان قويا، موضحا أنه فخور بما قدمه المنتخب إجمالاً في البطولة.
وعن التحديات المقبلة في وجه منتخب المغرب، شدد المحمدي: "التحدي المقبل أمامنا هو بطولة كأس الأمم الأفريقية وسنفوز بها بإذن الله؛ لأنه بعد أن لعبنا في هذه المستويات التنافسية العالية في المونديال أثبتنا جودتنا كفريق ولعبنا بجماعية وامتلكنا الثقة".
وأشار إلى أن اللقاء النهائي لبطولة كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، اليوم الأحد، سيكون خارج أي حسابات أو توقعات لأن المواجهة صعبة بكل تأكيد.