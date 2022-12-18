منير المحمدي لـ"إرم نيوز": ياسين بونو أفضل حارس في المونديال.. وسنفوز بلقب أمم أفريقيا

يرى منير المحمدي، حارس مرمى منتخب المغرب، أن زميله ياسين بونو يستحق جائزة أفضل حارس مرمى في بطولة كأس العالم المقامة في قطر.

وجاء منتخب المغرب بالمركز الرابع ببطولة كأس العالم 2022 بعد الخسارة في نصف النهائي على يد فرنسا بنتيجة 0-2 ثم الخسارة أمام كرواتيا بنتيجة 1-2 في مباراة تحديد المركز الثالث.

وأصبح منتخب المغرب أول ممثل للعرب وقارة أفريقيا يصل إلى المربع الذهبي ببطولة كأس العالم عبر التاريخ.

وقال المحمدي في تصريحات لـ"إرم نيوز"، عقب مواجهة كرواتيا، إن ما قدمه ياسين بونو خلال مباريات كأس العالم كان مدهشا ورائعا، مؤكدا أن بونو قدم بطولة كبيرة بكل المقاييس.

وأضاف: "في رأيي، بونو أفضل حارس في المونديال، وقدم الكثير لصالح المنتخب المغربي بتصدياته الرائعة وأبارك له على هذا الأداء".