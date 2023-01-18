ردود فعل غاضبة بعد إطلاق صافرات استهجان ضد رابح ماجر

وشهدت المباراة التي فازت بها الجزائر بهدف نظيف، في المنصّة الشرفية حضور جمال بلماضي، ومدرب الحرّاس عزيز بوراس، ورابح ماجر.

وفور ظهور رابح ماجر على شاشة الملعب، قابله عدد كبير من التواجدين بإطلاق صافرات الاستهجان، بسبب فشله مع المنتخب كمدرب قبيل تولي جمال بلماضي.