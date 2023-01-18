ردود فعل غاضبة بعد إطلاق صافرات استهجان ضد رابح ماجر
أعرب عدد من الجماهير الجزائرية عن غضبهم، جراء إطلاق صافرات الاستهجان ضد رابح ماجر مدرب الفريق الأسبق، خلال تواجده بملعب نيلسون مانديلا لمتابعة مباراة الجزائر وإثيوبيا بكأس الأمم الأفريقية للمحليين.
وشهدت المباراة التي فازت بها الجزائر بهدف نظيف، في المنصّة الشرفية حضور جمال بلماضي، ومدرب الحرّاس عزيز بوراس، ورابح ماجر.
وفور ظهور رابح ماجر على شاشة الملعب، قابله عدد كبير من التواجدين بإطلاق صافرات الاستهجان، بسبب فشله مع المنتخب كمدرب قبيل تولي جمال بلماضي.
وعبر عدد من المدونين الجزائريين عن غضبهم بسب إطلاق صافرات استهجان ضد أحد رموز الكرة الجزائرية.
الإعلامية آنيا الأفندي وضعت صورة لدعم مدرب الجزائر الأسبق وكتبت عليها: "رابح ماجر ..أحد الأساطير الجزائرية في عالم الساحرة المستديرة".
فيما كتب المدون الجزائري عصام قائلا: " ما حصل للأسطورة رابح ماجر عيب وعار في جبين هاته الجماهير. المختلة عقليا".
وأضاف: "تصفر على أسطورة جزائرية وعربية وإفريقية يحترمه العالم بأكمله.. ماجر سيظل أسطورة حب من حب وكره من كره".
وكتب المدون إسكندر الجزائري: "أنا ضد صافرات الاستهجان التي قام بها البعض ضد رابح ماجر، هو كلاعب جزائري أسطورة حقيقية، أما كمدرب لم يوفق في ذلك وهي حقبة وانتهت ويجب أن نغلق هذا الباب ... عيب كبير".
فيما كتب المدون حمزة: " مواقع التواصل تنفجر الآن دعما للأسطورة رابح ماجر الذي تعرض لصافرات استهجان من قبل بعض المناصرين سامحهم الله".
وأضاف: "صحيح لم يوفق في تدريب المنتخب، في لكنه من أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم الجزائرية".
وحجز المنتخب الجزائري بطاقة التأهل للدور الثاني من كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين عقب تحقيقه العلامة الكاملة بفوزه الثاني في البطولة بتغلبه على إثيوبيا 1-صفر على ملعب نيلسون مانديلا ببلدية براقي بالعاصمة الجزائر الثلاثاء.
وهذه هي النتيجة نفسها التي انتهت عليها مباراة الجولة الأولى أمام المنتخب الليبي.
ويبقى على الجزائر تفادي الخسارة في اللقاء الثالث الذي لن يكون مؤثرا أمام موزامبيق من أجل التأهل في صدارة المجموعة الأولى.
وفي وقت سابق الثلاثاء، خسر المنتخب الليبي للمرة الثانية على التوالي في البطولة وذلك أمام منتخب موزامبيق 3-2 ضمن منافسات المجموعة ذاتها.
وكان المنتخب الليبي قد خسر أمام نظيره الجزائري 1-صفر في لقاء الافتتاح يوم الجمعة الماضي.