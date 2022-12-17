أهداف مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)

سجل جفارديول الهدف الأول لمنتخب كرواتيا في شباك المغرب، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين على ملعب خليفة الدولي، مساء السبت، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.

ويسدل الستار على منافسات النسخة الحالية للمونديال غداً الأحد بمواجهة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي البطولة على ملعب لوسيل.

وجاء هدف جفارديول من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.