أهداف مباراة المغرب وكرواتيا (فيديو)
سجل جفارديول الهدف الأول لمنتخب كرواتيا في شباك المغرب، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين على ملعب خليفة الدولي، مساء السبت، لتحديد المركز الثالث ببطولة كأس العالم 2022 المقامة في قطر.
ويسدل الستار على منافسات النسخة الحالية للمونديال غداً الأحد بمواجهة الأرجنتين ضد فرنسا في نهائي البطولة على ملعب لوسيل.
وجاء هدف جفارديول من رأسية رائعة في الدقيقة السابعة من الشوط الأول.
وتعادل المنتخب المغربي سريعا في الدقيقة الثامنة من رأسية أيضا عن طريق أشرف داري.
وفي الدقيقة 42 سجل ميسلاف أورسيتش الهدف الثاني لكرواتيا من تصويبة قوية بيمناه لتسكن شباك ياسين بونو.
مشوار المنتخبين
تأهل المنتخب المغربي متصدرا ترتيب المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد التعادل مع كرواتيا دون أهداف ثم الفوز على بلجيكا بنتيجة 2-0 والتغلب على كندا بنتيجة 2-1.
وتخطى منتخب المغرب عقبة إسبانيا في دور الـ16 بنتيجة 3-0 بركلات الترجيح بعد التعادل دون أهداف ثم فاز على البرتغال بنتيجة 1-0 في دور الـ8 ثم خسر أمام فرنسا بنتيجة 0-2 في نصف النهائي.
وتأهل منتخب كرواتيا وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط بالتعادل مع المغرب وبلجيكا دون أهداف والفوز على كندا بنتيجة 4-1.
وتخطى منتخب كرواتيا عقبة اليابان في دور الـ16 بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 ثم تكرر نفس السيناريو أمام البرازيل بالفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد التعادل بنتيجة 1-1 في دور الثمانية.
وخسر منتخب كرواتيا في نصف النهائي على يد الأرجنتين بنتيجة 0-3.
وتقابل المنتخبان مرتين فقط قبل مواجهة المركز الثالث، الأولى كانت ودية عام 1996 في كأس الملك الحسن وتعادلا بنتيجة 2-2 وفاز منتخب كرواتيا بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح.
وتجدد الموعد في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية وتعادلا أيضا دون أهداف.
ويسعى المنتخب المغربي لتحقيق الميدالية الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والأفريقية ببطولة كأس العالم، بينما يتطلع منتخب كرواتيا لحصد ثالث ميدالياته بعد برونزية نسخة 1998 وفضية نسخة 2018.