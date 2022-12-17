بدر بانون يبكي بعد خسارة المغرب من كرواتيا (فيديو)

لم يتمالك بدر بانون، مدافع المغرب، نفسه وانهمر في البكاء خلال مقابلة تلفزيونية عقب خسارة "أسود الأطلس" بهدفين مقابل هدف أمام كرواتيا، واحتلال المركز الرابع في مونديال قطر.

وشارك بانون، البالغ عمره 29 عاما ومدافع قطر القطري، في المباراة عند الدقيقة 64 بدلا من أشرف داري صاحب الهدف الوحيد للمغرب.

وخلال حديثه مع شبكة beIN SPORTS دخل بانون في نوبة من البكاء بسبب مشاركته التاريخية رفقة "أسود الأطلس".

وقال بانون: "سعيد لدخولي التاريخ مع منتخب بلادي، شكرا لكل من وقف بجوار بدر بانون، كنت أحتاج إلى هذه الوقفة من أجل التواجد هنا.. أشعر بالفخر لمشاركتي في كأس العالم مع منتخب بلادي".

وكان بانون يعتزم الاعتزال دوليا لكن المدير الفني الوطني وليد الركراكي أعاده لتشكيلة "أسود الأطلس" قبل المونديال، ليكون بديلا لنايف أكرد.