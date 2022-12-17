بدر بانون يبكي بعد خسارة المغرب من كرواتيا (فيديو)
لم يتمالك بدر بانون، مدافع المغرب، نفسه وانهمر في البكاء خلال مقابلة تلفزيونية عقب خسارة "أسود الأطلس" بهدفين مقابل هدف أمام كرواتيا، واحتلال المركز الرابع في مونديال قطر.
وشارك بانون، البالغ عمره 29 عاما ومدافع قطر القطري، في المباراة عند الدقيقة 64 بدلا من أشرف داري صاحب الهدف الوحيد للمغرب.
وخلال حديثه مع شبكة beIN SPORTS دخل بانون في نوبة من البكاء بسبب مشاركته التاريخية رفقة "أسود الأطلس".
وقال بانون: "سعيد لدخولي التاريخ مع منتخب بلادي، شكرا لكل من وقف بجوار بدر بانون، كنت أحتاج إلى هذه الوقفة من أجل التواجد هنا.. أشعر بالفخر لمشاركتي في كأس العالم مع منتخب بلادي".
وكان بانون يعتزم الاعتزال دوليا لكن المدير الفني الوطني وليد الركراكي أعاده لتشكيلة "أسود الأطلس" قبل المونديال، ليكون بديلا لنايف أكرد.
وفازت كرواتيا 2-1 على المغرب لتحرز المركز الثالث، عقب أداء آخر فاق التوقعات بعد احتلال المركز الثاني في روسيا في 2018.
وبات المغرب أول منتخب أفريقي وعربي يصل إلى قبل النهائي في كأس العالم، وسيكون استقبال الأبطال بانتظاره في المغرب رغم الهزيمة من كرواتيا، بعدما اكتسب احترام وتشجيع القارة السمراء والعالم العربي، وكذلك خطف قلوب الجماهير المحايدة التي تميل لتشجيع الطرف المستضعف.
وأطاح المغرب في طريقه إلى قبل النهائي بمنتخبات عملاقة مثل بلجيكا، وإسبانيا بطلة العالم 2010، والبرتغال بطلة أوروبا 2016، قبل أن يخسر بهدفين نظيفين من فرنسا بطلة العالم 2018.
وتلعب فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر على استاد لوسيل يوم الأحد، في صراع اللقب الثالث لأي منهما.
وستكون فرنسا سعيدة بعدما أصبحت صاحبة أول منتخب يصل إلى نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين منذ فعلتها البرازيل في 2002، والآن ستفكر أمام الأرجنتين في أن تصبح ثالث منتخب يحتفظ باللقب بعد البرازيل في 1962 وإيطاليا في 1938.