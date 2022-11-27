الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد بلجيكا

يخوض منتخب المغرب مباراة من العيار الثقيل، اليوم الأحد، أمام بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى يوم 19 ديسمبر المقبل.

وتقام ضمن نفس المجموعة مواجهة أخرى تجمع بين كرواتيا وكندا، مساء اليوم الأحد.

وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المغرب ضد بلجيكا.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المواجهة على ملعب "الثمامة" في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" بصوت المعلق جواد بده، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية بصوت المعلق هشام فرج.