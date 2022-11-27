الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة المغرب ضد بلجيكا
يخوض منتخب المغرب مباراة من العيار الثقيل، اليوم الأحد، أمام بلجيكا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر حتى يوم 19 ديسمبر المقبل.
وتقام ضمن نفس المجموعة مواجهة أخرى تجمع بين كرواتيا وكندا، مساء اليوم الأحد.
وترصد "إرم نيوز" في التقرير التالي أبرز ملامح مباراة المغرب ضد بلجيكا.
الموعد والقنوات الناقلة
تقام المواجهة على ملعب "الثمامة" في الساعة الرابعة عصر اليوم الأحد بتوقيت قطر والسعودية.
وتذاع المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس ماكس 2" بصوت المعلق جواد بده، وقناة الكأس اكسترا 1 بصوت المعلق خليل البلوشي، وقناة الكأس اكسترا 2 بصوت المعلق سمير اليعقوبي، بجانب قناة المغربية الرياضية الأرضية بصوت المعلق هشام فرج.
ترتيب المجموعة
يحتل منتخب بلجيكا صدارة ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بعد فوزه على كندا بالجولة الأولى بنتيجة 1-0.
ويحتل منتخب المغرب بالتساوي مع كرواتيا المركزين الثاني والثالث برصيد نقطة واحدة بعد التعادل دون أهداف بالجولة الأولى.
ويتذيل منتخب كندا ترتيب المجموعة السادسة بلا نقاط بعد خسارته أمام بلجيكا.
تاريخ المواجهات
تقابل منتخب المغرب مع منافسه البلجيكي مرتين فقط من قبل، كانت الأولى في نهائيات كأس العالم 1994 وحسمها منتخب بلجيكا بهدف سجله مارك ديغريسي.
وتقابل أيضاً المنتخبان في تجربة ودية عام 2008 فاز بها منتخب المغرب بنتيجة 4-1، وسجل لأسود الأطلس سفيان العلودي وطارق السكتيوي ونبيل لزهر وعبد السلام بنغلون، وأحرز للمنتخب البلجيكي أكسيل فيتسل.
أسلحة المغرب
يدخل منتخب المغرب المواجهة باحثاً عن تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء بلجيكا لتحسين موقفه في صراع التأهل.
وقال وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب قوي ولديه العديد من النجوم وبالتالي لن يندفع منتخب المغرب في الهجوم.
وأشار إلى أن منتخب بلجيكا يحتاج لمواجهة ذكية من المغرب ومحاولة فرض الأسلوب وتجنب استقبال أهداف، خاصة في الدقائق الأولى.
ومن المقرر أن يعتمد منتخب المغرب على تشكيلة تضم حارس المرمى ياسين بونو وأمامه الرباعي أشرف حكيمي ورومان سايس ونايف أكرد ويحيى عطية الله أو نصير مزراوي حال جاهزيته في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط سفيان أمرابط وبجواره سليم أملاح وعز الدين أوناح مع ثلاثي الهجوم حكيم زياش وسفيان بوفال ويوسف الناصيري.
أوراق بلجيكا
يطمع منتخب بلجيكا في حسم تأهله بشكل رسمي من خلال الفوز على المغرب قبل لقاء القمة في الجولة الثالثة ضد كرواتيا.
وقال الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء، إن كأس العالم بطولة تنافسية لأعلى درجة، موضحاً أن مواجهة المغرب صعبة وتحتاج إلى تركيز شديد والتصدي لما يفعله المنافس.
وأكد أن منتخب بلجيكا لديه لاعبون أصحاب خبرات وسيحاولون تكريس هذه الخبرات لتحقيق الفوز على حساب المغرب.
ويعتمد مارتينيز على تشكيلته التي تضم حارس المرمى تيبو كورتوا وأمامه الثلاثي توبي ألديرفايلد ويان فيرتونخين ولياندير ديندونكير في خط الدفاع.
ويقود خط الوسط أكسيل فيتسل ويوري تيليمانس ويميناً توماس مونييه ويساراً يانيك كاراسكو مع ثلاثي الهجوم كيفين دي بروين وإيدين هازارد وميتشي باتشواي.
وقال جمال السلامي، نجم منتخب المغرب السابق، لـ"إرم نيوز"، إن المباراة ستكون قوية وصعبة وبحاجة للتركيز على كافة التفاصيل خاصة أن منتخب بلجيكا يجيد اللعب الفعال على المرمى.
وأضاف: "في مباراة كندا لم يقدم منتخب بلجيكا كل شيء وظهر بمستوى أقل من المتوقع وبالتالي سيكون أفضل في لقاء المغرب لحسم التأهل، وما يحتاجه منتخب المغرب هو تحقيق نتيجة إيجابية والدفاع المحكم ومحاولة استغلال الكرات المعاكسة".