مباراة المغرب ضد البرتغال.. مشجع يلقي قارورة مياه على كريستيانو رونالدو

ألقى مشجع قارورة مياه على النجم كريستيانو رونالدو أثناء عودته لدكة البدلاء خلال مباراة المنتخب المغربي ضد البرتغال، مساء السبت، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

ولم يشارك النجم البرتغالي أساسيا في المباراة واضطر فيرناندو سانتوس لإشراكه منذ الدقيقة 51 بالشوط الثاني، نتيجة تأخر المنتخب البرتغالي في النتيجة منذ الدقيقة 42 بهدف رائع ليوسف النصيري.

وتم طرد المشجع الذي ألقى على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المياه من الملعب من قبل رجال الأمن.

وتشهد مباراة المغرب والبرتغال في ملعب الثمامة حضورا جماهيريا مغربيا كبيرا.