مباراة المغرب ضد البرتغال.. مشجع يلقي قارورة مياه على كريستيانو رونالدو
ألقى مشجع قارورة مياه على النجم كريستيانو رونالدو أثناء عودته لدكة البدلاء خلال مباراة المنتخب المغربي ضد البرتغال، مساء السبت، في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.
ولم يشارك النجم البرتغالي أساسيا في المباراة واضطر فيرناندو سانتوس لإشراكه منذ الدقيقة 51 بالشوط الثاني، نتيجة تأخر المنتخب البرتغالي في النتيجة منذ الدقيقة 42 بهدف رائع ليوسف النصيري.
وتم طرد المشجع الذي ألقى على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المياه من الملعب من قبل رجال الأمن.
وتشهد مباراة المغرب والبرتغال في ملعب الثمامة حضورا جماهيريا مغربيا كبيرا.
وسجل يوسف النصيري هدفا قبل الاستراحة ليهدي المغرب التقدم 1-صفر على البرتغال مع نهاية الشوط الأول في دور الثمانية لكأس العالم لكرة القدم اليوم السبت.
وارتقى النصيري عاليا بعد تمريرة من الجانب الأيسر ووضع الكرة برأسه من مدى قريب في شباك الحارس ديوجو كوستا في الدقيقة 42.
واقترب جواو فيلكس مهاجم البرتغال من التسجيل في مناسبتين لكن الحارس المغربي ياسين بونو أنقذ المحاولة الأولى في وقت مبكر، وجاءت الثانية بجوار المرمى في الدقيقة 31.
وسيلعب الفائز من المواجهة مع فرنسا أو إنجلترا.