عزيز بودربالة لـ"إرم نيوز": توجد أشياء ربانية مع منتخب المغرب لا يمكن تحليلها

قال نجم الكرة المغربية السابق عزيز بودربالة، إن ما يحدث لمنتخب بلاده في مونديال قطر 2022، شيء استثنائي وغير طبيعي، مؤكداً أن التتويج بكأس العالم قد يتحقق.

وأضاف بودربالة في تصريحات لـ"إرم نيوز": "حلمنا قبل بداية مونديال قطر كان يتجلى في تحقيق المنتخب المغربي ثالث فوز له في تاريخ منافسات كأس العالم، فإذا به يحقق نتائج غير متوقعة بتعادله أمام كرواتيا والفوز على بلجيكا وكندا في دور المجموعات، وإقصاء إسبانيا في دور ثمن النهائي، والبرتغال في الربع، والآن نلعب أمام بطل العالم فرنسا في نصف النهائي".

وتابع: "لقد دخلنا إلى مسار غير عادي، وأصبحنا الآن نقول إنه بإمكاننا الفوز بكأس العالم".

وأكد أن عناصر المنتخب المغربي ظهرت بجودة عالية طيلة العرس الكروي، كما تمكن "أسود الأطلس" من التفوق على منتخبات عالمية كانت مرشحة للفوز بالكأس الغالية.