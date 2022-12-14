عزيز بودربالة لـ"إرم نيوز": توجد أشياء ربانية مع منتخب المغرب لا يمكن تحليلها
قال نجم الكرة المغربية السابق عزيز بودربالة، إن ما يحدث لمنتخب بلاده في مونديال قطر 2022، شيء استثنائي وغير طبيعي، مؤكداً أن التتويج بكأس العالم قد يتحقق.
وأضاف بودربالة في تصريحات لـ"إرم نيوز": "حلمنا قبل بداية مونديال قطر كان يتجلى في تحقيق المنتخب المغربي ثالث فوز له في تاريخ منافسات كأس العالم، فإذا به يحقق نتائج غير متوقعة بتعادله أمام كرواتيا والفوز على بلجيكا وكندا في دور المجموعات، وإقصاء إسبانيا في دور ثمن النهائي، والبرتغال في الربع، والآن نلعب أمام بطل العالم فرنسا في نصف النهائي".
وتابع: "لقد دخلنا إلى مسار غير عادي، وأصبحنا الآن نقول إنه بإمكاننا الفوز بكأس العالم".
وأكد أن عناصر المنتخب المغربي ظهرت بجودة عالية طيلة العرس الكروي، كما تمكن "أسود الأطلس" من التفوق على منتخبات عالمية كانت مرشحة للفوز بالكأس الغالية.
وفي حديثه عما يميز هذا الجيل من اللاعبين المغاربة، قال بودربالة إن العناصر الوطنية المغربية "تتمتع بفنيات عالية، كما تمتلك قدرات رهيبة في وسط الميدان تخول لهم استرجاع الكرة من الخصم بسرعة، وبناء هجمات مضادة بنسق فريد وذلك من خلال خلق المساحات وشق حصون المنافسين، وهذا راجع بالأساس إلى أن أغلب اللاعبين المغاربة يلعبون في دوريات أوروبية".
ورأى أن أسلوب الاستحواذ على الكرة دون خلق فرص سانحة للتسجيل - وهو المنطق الذي لعب به خصوم المنتخب المغربي - لا يعطي أي إضافة، في المقابل أبان أبناء المدرب وليد الركراكي صلابة دفاعية، كما أظهر اللاعبون جودة رائعة وأن بمقدورهم الوصول إلى شباك الخصم من 3 لمسات لا غير.
واعتبر عزيز بودربالة أن سر نجاح "أسود الأطلس" في هذه الملحمة الكروية، يكمن في عقلية المدرب وليد الركراكي، حيث استطاع أن يشحذ همم اللاعبين ويرفع معنوياتهم، مشيراً إلى أن العامل الذهني ساهم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وأوضح نجم الكرة المغربية السابق: "وجد مدرب المغرب الخطة التي تتناسب مع اللاعبين وهي: 4- 1 -4 -1، حيث أغلق بها جميع المنافذ وجعل الخصوم يتحركون دون أية فاعلية".
واستطرد بودربالة: "توجد أشياء ربانية لا يمكن تحليلها، فالمغرب يلعب في مونديال استثنائي من شتى الجوانب، وربما قد تكتمل جل هذه العناصر غير المسبوقة بفوز المغرب بكأس العالم المقام لأول مرة في دولة عربية".
وفي قراءته لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي المدجج بالنجوم، قال بودربالة إن منتخب "الديكة" من أفضل المنتخبات في العالم ويتوفر على نجوم كبار باستطاعتهم تحقيق الفارق، يتقدمهم النجم كيليان مبابي.
وأضاف :"رغم قوة المنتخب الفرنسي، فإنه يعاني أحيانا من نقاط ضعف ظهرت بشكل جلي في مواجهة انجلترا الأخيرة بسبب سوء السيطرة على مجريات المقابلة"، مبيناً أن "أسود الأطلس" باستطاعتهم استغلال هفوات الخصم من خلال الاعتماد على الانتقالات الهجومية السريعة.
وشدد بودربالة على أن مفتاح التفوق على المنتخب الفرنسي يكمن في التحكم في الثنائي مبابي وغريزمان، مبرزاً أن الانضباط التكتيكي سيؤهل "الأسود" إلى المباراة النهائية.