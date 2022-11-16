ترتيب الدوري المغربي: التعادل السلبي يحسم مباراة الفتح الرباطي ونهضة بركان

حسم التعادل السلبي المواجهة التي جمعت، الفتح الرباطي على ملعبه أمام نظيره نهضة بركان، اليوم الثلاثاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة ببطولة الدوري المغربي.

وحاول الفريق الرباطي من بداية المباراة للوصول لمرمى الحارس حمزة الحمياني، لكنه وجد صعوبة في اختراق الدفاع البركاني.

واستمرت المباراة سجالًا بين الفريقين في الشوط الثاني، الذي لم يشهد الكثير من المحاولات.

وضغط الفتح في الدقائق الأخيرة من المباراة، واعتمد على الكرات الطويلة، لكنها لم تفِ بالغرض المطلوب، ولم تحقق إي نتيجة إيجابية.

ويحتل الفتح المركز الرابع في ترتيب فرق الدوري المغربي، برصيد 13 نقطة، فيما يحتل نهضة بركان المركز الـ13 برصيد 7 نقاط.