ديساسي: انتقادات جماهير المغرب بعد إصابة أمين حارث لن تؤثر على تركيزي في المونديال

قال أكسيل ديساسي، مدافع فرنسا، إنه تجاوز إصابة لاعب منتخب المغرب أمين حارث، التي تسببت في استبعاد المهاجم من كأس العالم 2022، مشيرا إلى أنه لم ينزعج من الإساءات ضده عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

والتحم ديساسي، لاعب موناكو، بقوة مع أمين حارث، لاعب أولمبيك مرسيليا، يوم الأحد، في مباراة بدوري الدرجة الأولى الفرنسي، ما أسفر عن إصابة المهاجم المغربي في الأربطة ليخرج من تشكيلة كأس العالم قبل ساعات من السفر إلى قطر.

ووصف ديساسي، الذي لم يخض أي مباراة دولية وانضم لمنتخب فرنسا في اللحظات الأخيرة، إصابة حارث بأنها "مروعة" لكنها لن تؤثر عليه في كأس العالم.

وأبلغ ديساسي مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت "ما حدث يوم الأحد كان فظيعا وحزينا جدا، لا يمكنني تخيل نفسي مكانه، كان سيسافر بعد ساعات (إلى قطر) ثم أصيب".

وتعرض ديساسي لعاصفة من الهجوم من مشجعي المغرب الغاضبين عبر الإنترنت، لكنه أكد أن هذه الهجمات لن تؤثر على تركيزه في قطر.

وواصل "في الملعب أحاول ألا أفكر في ذلك، لا أشغل رأسي بهذا.

"في وسائل التواصل الاجتماعي نشاهد كل شيء، بشكل شخصي لم أتأثر بذلك ولا وقت لدي للتفكير به، أركز مع المنتخب الفرنسي".