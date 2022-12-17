بعد نهاية المغامرة.. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية حول مشاركة المغرب في مونديال قطر؟

ألقت الصحف العالمية الضوء على مباراة المنتخبين الكرواتي ونظيره المغربي والمشوار الرائع للممثل العربي والأفريقي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد احتلاله المركز الرابع في إنجاز تاريخي.

وكتبت "ذا صن" في تحليلها للمباراة التي انتهت لصالح كرواتيا 2-1، أن المنتخب المغربي رغم الغيابات قاتل بقوة من أجل المركز الثالث حتى الدقائق الأخيرة واحتج على الحكم في نهاية المواجهة لرغبته في الفوز.

وأشارت "ليكيب" إلى أن منتخب كرواتيا منع المنتخب المغربي الذي دخل التاريخ بوصوله النهائي من أن يصبح أول منتخب أفريقي يصعد على منصة التتويج ويحتفل بالمركز الثالث، وركزت على الغيابات في صفوف المغرب.