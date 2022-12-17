بعد نهاية المغامرة.. ماذا قالت وسائل الإعلام العالمية حول مشاركة المغرب في مونديال قطر؟
ألقت الصحف العالمية الضوء على مباراة المنتخبين الكرواتي ونظيره المغربي والمشوار الرائع للممثل العربي والأفريقي في نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد احتلاله المركز الرابع في إنجاز تاريخي.
وكتبت "ذا صن" في تحليلها للمباراة التي انتهت لصالح كرواتيا 2-1، أن المنتخب المغربي رغم الغيابات قاتل بقوة من أجل المركز الثالث حتى الدقائق الأخيرة واحتج على الحكم في نهاية المواجهة لرغبته في الفوز.
وأشارت "ليكيب" إلى أن منتخب كرواتيا منع المنتخب المغربي الذي دخل التاريخ بوصوله النهائي من أن يصبح أول منتخب أفريقي يصعد على منصة التتويج ويحتفل بالمركز الثالث، وركزت على الغيابات في صفوف المغرب.
صحيفة "موندو ديبورتيفو" تحدثت عن أحداث نهاية المباراة واحتجاج لاعبي المنتخب المغربي على الحكم، لكنها أكدت على الإنجاز التاريخي كأول منتخب أفريقي يصل نصف نهائي كأس العالم، وكتبت: "المغرب أول منتخب أفريقي يكون ضمن الأربعة الكبار في نهائيات كأس العالم وكسب حب واحترام الجميع".
وكتبت قناة "فرانس 24" عن المشاركة المغربية في نهائيات كأس العالم 2022: "المنتخب المغربي مركز رابع في كأس العالم 2022 والطموح للمستقبل"، وأكدت أنه رغم الهزيمة أمام فرنسا في نصف النهائي وكرواتيا في مباراة الترتيب فإن المغرب كتب ما سيكون أحد أجمل القصص في تاريخ نهائيات كأس العالم، وكان المنتخب المفاجأة في البطولة.
وركزت إذاعة "مونت كارلو" على مشاركة بلال الخنوس، صاحب الـ18 عاما، في المباراة حيث حقق حلم جده باللعب للمنتخب المغربي وفي نهائيات كأس العالم 2022، بعدما كان محط اهتمام المنتخب البلجيكي الذي لعب له في الفئات الصغرى.
وأكدت الإذاعة الدولية، أن المنتخب المغربي صنع التاريخ في كأس العالم بعدما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يصل نصف النهائي.
بينما اعتبرت صحيفة "آس"، أن المغرب أفضل منتخب أفريقي في تاريخ نهائيات كأس العالم، ووصفت خسارته المركز الثالث بأنه "العسل الذي بقي على شفاههم ولم يتذوقوه".